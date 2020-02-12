Ориентация по знакам и разметке: в Гусеве тестируют работу светофоров

Мигающий жёлтый разделил гусевцев на тех, кто просит немедленно включить зелёный и тех, кто против светофоров вообще.
Андрей Шутов, житель Гусева:
— Отключить, конечно, они не нужны, они только мешают.
Любовь Вакорина, жительница Гусева:
— Нет, надо включить, чтобы люди шли на зелёный, а на красный стояли, а как.
Новые светофоры и новые пешеходные переходы появились после масштабной реконструкции площади.
Александр Яковлев, житель Гусева:
— У нас здесь раньше один светофор стоял и всё нормально, ездили, всё хорошо было, а сейчас их кучу понаставили и в итоге были пробки большие.
Зебры на кольце и вокруг него многих водителей неприятно озадачивали и заставляли спорить прямо на дороге. Роберт Мирзоян пять лет преподавал в автошколе, но даже авторитетное мнение специалиста не всегда являлось аргументом для менее опытных водителей.
Роберт Мирзоян, житель Гусева:
— С выхода с кольца под красный свет светофора можно выехать и пропустить пешехода, одна часть останавливалась транспорта, а другая часть ездила, и могли путать пешеходов и задавить.
Мигающий жёлтый на кольце избавил центр города от заторов, но водителям и пешеходам приходится быть предельно внимательными и взаимно вежливыми.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— В интернете размещено объявление, на период режима «Нерегулируемый перекрёсток» водителей просят руководствоваться знаками и разметкой.
Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
«Вести Калининград»