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Информационный сайт города Гусева

Ориентация по знакам и разметке: в Гусеве тестируют работу светофоров

12 февраля 2020, 18:01
Ориентация по знакам и разметке: в Гусеве тестируют работу светофоров
В центре Гусева все светофоры подмигивают водителям и пешеходам только жёлтым. Такой режим объясняют мониторингом дорожной ситуации с целью корректировки работы светофоров.

Мигающий жёлтый разделил гусевцев на тех, кто просит немедленно включить зелёный и тех, кто против светофоров вообще.

Андрей Шутов, житель Гусева:
— Отключить, конечно, они не нужны, они только мешают.

Любовь Вакорина, жительница Гусева:
— Нет, надо включить, чтобы люди шли на зелёный, а на красный стояли, а как.

Новые светофоры и новые пешеходные переходы появились после масштабной реконструкции площади.

Александр Яковлев, житель Гусева:
— У нас здесь раньше один светофор стоял и всё нормально, ездили, всё хорошо было, а сейчас их кучу понаставили и в итоге были пробки большие.

Зебры на кольце и вокруг него многих водителей неприятно озадачивали и заставляли спорить прямо на дороге. Роберт Мирзоян пять лет преподавал в автошколе, но даже авторитетное мнение специалиста не всегда являлось аргументом для менее опытных водителей.

Роберт Мирзоян, житель Гусева:
— С выхода с кольца под красный свет светофора можно выехать и пропустить пешехода, одна часть останавливалась транспорта, а другая часть ездила, и могли путать пешеходов и задавить.

Мигающий жёлтый на кольце избавил центр города от заторов, но водителям и пешеходам приходится быть предельно внимательными и взаимно вежливыми.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— В интернете размещено объявление, на период режима «Нерегулируемый перекрёсток» водителей просят руководствоваться знаками и разметкой.

Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
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Г
# 1Гость вольдемар
Однозначно, светофоры здесь не нужны,стало меньше пробок и легче проезжать перекресток, а пешеходов надо пропускать и пора к этому привыкнуть...
Вчера, 19:10   ЦитироватьОтветить
90
Г
# 2Гусев
Правильно. Светофоры не нужны.
Вчера, 19:16   ЦитироватьОтветить
81
Г
# 3Гость Алексей
Нужно светофоры снять и выдать зарплату работникам администрации этими светофорами, а так же фонарями которые не светят, пушками которые никто не видел
Вчера, 19:23   ЦитироватьОтветить
180
Т
# 4Тема
Гость Алексей,
И премию ещё, пешеходными светофориками на солнечных батареях, которые уже пару лет ни один не работает, прям к спине прибить!
Вчера, 20:08   ЦитироватьОтветить
90
А
# 5Андрей (не Петрович)
Ну и когда закончатся эти эксперименты с площадью?

Тема, Нефёдов за них благодарность и премию получил, Михайлов - повышение в Калининград. 
Вчера, 21:07   ЦитироватьОтветить
40
Д
# 6Дорожник
Цитата: Тема
Гость Алексей,
И премию ещё, пешеходными светофориками на солнечных батареях, которые уже пару лет ни один не работает, прям к спине прибить!
Они премии уже получилили кто то крузаком, кто то камри, ну а остальные брусчаткой с площади премию увезли
Вчера, 23:32   ЦитироватьОтветить
10
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