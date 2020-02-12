Ориентация по знакам и разметке: в Гусеве тестируют работу светофоров

В центре Гусева все светофоры подмигивают водителям и пешеходам только жёлтым. Такой режим объясняют мониторингом дорожной ситуации с целью корректировки работы светофоров.Мигающий жёлтый разделил гусевцев на тех, кто просит немедленно включить зелёный и тех, кто против светофоров вообще.Новые светофоры и новые пешеходные переходы появились после масштабной реконструкции площади.Зебры на кольце и вокруг него многих водителей неприятно озадачивали и заставляли спорить прямо на дороге. Роберт Мирзоян пять лет преподавал в автошколе, но даже авторитетное мнение специалиста не всегда являлось аргументом для менее опытных водителей.Мигающий жёлтый на кольце избавил центр города от заторов, но водителям и пешеходам приходится быть предельно внимательными и взаимно вежливыми.