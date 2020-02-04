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Выпавший в Гусеве снег прибавил работы дворникам

4 февраля 2020, 18:12
На Калининградскую область надвигается настоящая зима. Восток региона уже завалило снегом. Кому он добавил работы, так это дворникам. Они щедро посыпают тротуары и ступеньки песком.

Александр Ягельский, дворник:
— На всякий случай, чтоб как раз не скользили, лучше перебдеть, чем недобдеть.

Снегопад начался ночью и шёл с небольшими перерывами полдня. Жители ловят момент, чтобы сделать яркие снимки.

Фото зимней сказки с востока области уже облетели социальные сети. Снег быстро тает, потому что температура воздуха всё же плюсовая.

Андрей Иванчатенко, житель Гусева:
— Красиво. Но зимы, что пришла, не чувствуется. А так красиво и хорошо из окна смотреть, а по улице не очень.

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е
# 1егор
какой снег похмелись
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00
Г
# 2Грязновик
Вы сибиряков поспрашивайте, что такое настоящий снег, пурга и наметы. А это недоразумение снегом никак нельзя назвать. 
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00
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