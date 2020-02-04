Выпавший в Гусеве снег прибавил работы дворникам

На Калининградскую область надвигается настоящая зима. Восток региона уже завалило снегом. Кому он добавил работы, так это дворникам. Они щедро посыпают тротуары и ступеньки песком.Снегопад начался ночью и шёл с небольшими перерывами полдня. Жители ловят момент, чтобы сделать яркие снимки.Фото зимней сказки с востока области уже облетели социальные сети. Снег быстро тает, потому что температура воздуха всё же плюсовая.