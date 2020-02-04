На Калининградскую область надвигается настоящая зима. Восток региона уже завалило снегом. Кому он добавил работы, так это дворникам. Они щедро посыпают тротуары и ступеньки песком.
Александр Ягельский, дворник:
— На всякий случай, чтоб как раз не скользили, лучше перебдеть, чем недобдеть.
Снегопад начался ночью и шёл с небольшими перерывами полдня. Жители ловят момент, чтобы сделать яркие снимки.
Фото зимней сказки с востока области уже облетели социальные сети. Снег быстро тает, потому что температура воздуха всё же плюсовая.
Андрей Иванчатенко, житель Гусева:
— Красиво. Но зимы, что пришла, не чувствуется. А так красиво и хорошо из окна смотреть, а по улице не очень.
Выпавший в Гусеве снег прибавил работы дворникам
4 февраля 2020, 18:12