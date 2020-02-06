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Информационный сайт города Гусева

Гумбиннен под управлением военной комендатуры

6 февраля 2020, 15:35
Фотография 1945 года
Здесь на сайте уже писалось о коменданте Гумбиннена Кубанове Викторе Владимировиче. Хотелось бы вкратце рассказать о том, как город восстанавливался после войны под управлением военной комендатуры.

После окончания боёв управление в округе осуществляла военная комендатура, которая занималась расчисткой улиц, восстановлением канализации, водопровода и тому подобное.

Некоторое время в городе сохранялись проблемы с электроэнергией, так как немцы демонтировали электростанцию.

Силами красноармейцев и местных жителей весной 1945 года был проведён первый сев, при этом ровняли и разминировали поля.

Практически вся техника с предприятий была вывезена в центральные области Германии. Всё, что не успели вывезти, отправляли в СССР.

В городе работала одна мельница, пекли хлеб, было налажено небольшое производство спирта для нужд армии. Немного позднее заработал кирпичный завод.

В феврале 1946 года из подсобных хозяйств были образованы два военных совхоза № 26 и № 27. Позднее совхозы № 140 и № 141 — Гусевский и Кубанский.

В 1946 году в сельхозоборот было передано примерно 15 тысяч гектаров земель, из которых обрабатывалось примерно 20%. Ощущалась острая нехватка техники, — земли обрабатывались при помощи лошадей.

В период с 1945 по 1946 годы картофель был засеян на площади примерно в 280-290 гектаров, а другие корнеплоды на площади в 100 гектаров. На площади 50 гектаров была посажена капуста. Все остальные обрабатываемые земли засевали озимыми и яровыми культурами.

С образованием Кёнигсбергской области РСФСР в апреле 1946 года был образован Гумбинненский район. Власть была передана управлению по гражданским делам.

Владимир Летягин
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