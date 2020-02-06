Сотрудники ГИБДД проверили пассажирские автобусы в нескольких районах области 6 февраля 2020, 12:58

Сотрудники ГИБДД проверили пассажирские автобусы в Гвардейском, Гусевском и Гурьевском районах.



В Полесске сотрудники Госавтоинспекции выявили автобус с неисправными ремнями безопасности. По данному факту составлен административный материал по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей, или условий при котором эксплуатация транспортного средства запрещена). В отношении юридического лица, выпустившего на линию данный автобус, проводится проверка.



В Гусевском районе к административной ответственности по статье 12.6 КоАП РФ привлекли водителя, который управлял транспортным средством, не пристегнутым ремнем безопасности. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.



В Гурьевском районе также не обошлось без нарушений. При проверке автобусов в двух случаях было установлено, что аварийные выходы не работали, а в другом выявлена неисправность двигателя. Водители также были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 12.5.1 КоАП РФ.



Госавтоинспекция Калининградской области призывает владельцев предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, обеспечить безопасность пассажиров!