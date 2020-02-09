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Все работы по газификации 5-й очереди будут завершены до конца года

9 февраля 2020, 12:24
Все работы по газификации 5-й очереди будут завершены до конца года
На минувшей неделе в администрации МО «Гусевский городской округ» прошло совещание под председательством главы администрации Александра Китаева, в ходе которого собравшиеся обсудили вопрос выполнения работ по газификации округа (5-я очередь строительства). В частности, проведение пусковых этапов.

Как отметил заместитель главы администрации Павел Нефёдов, работы по пятой очереди были начаты в прошлом году и проходят в четыре этапа. На сегодняшний день полностью завершены работы по газификации первого этапа, в который вошли дома № 19, 27 и 29 по ул. Западной; № 12а, 21 и 23 по ул. А. Невского; № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 по ул. Лесной; № 6а по ул. Артиллерийской; № 2 по пер. Озёрному и ул. Комсомольская (территория СОТ Синявино), ор-р ул. Западная, 50, собственники которых уже могут брать технические условия на подключение и пуск природного газа для хозяйственных нужд. Акт приёмки подписан всеми сторонами. Также Павел Нефёдов сообщил, что ведутся работы по строительству и вводу в эксплуатацию 2 и 3 пусковых этапов 5-й очереди.

«В планах подрядчика, которым является ООО „Техностройсервис“ завершить работы по двум этапам до конца мая», — отметил заместитель главы.

Все работы по газификации 5-й очереди будут завершены до конца года. Здесь стоит обратить внимание гусевцев — при заключении договора с фирмами будьте внимательны. Не поленитесь навести справки о будущем подрядчике и не платите авансов, так как нередки случаи, когда под видом «газовиков» работают мошенники. Обращайтесь в организации, которые давно работают в Гусеве.

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