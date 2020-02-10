«Пятьдесят девять лет поиска»: жительница Гусева нашла могилу отца в Польше

Она до сих пор помнит как бежала за уходящим составом поезда, который увозил ее отца на фронт. Помнит, как он стоял на подножке одного из вагонов и кричал ей: «Люся я вернусь!». Помнит, несмотря на то, что ей было всего три года, когда красноармейца Константина Пилкина призвали на фронт бить фашистов, освобождать родную землю от «коричневой чумы».И он бил. Бил беспощадно с верой, что скоро война закончится, и он вернется в свой родной город Карабаново к жене и дочке. Во время одного из боев, когда часть, где служил Константин Пилкин, была вынуждена отступать, он попал в плен. Лагерь военнопленных, куда попал Константин, находился в Восточной Пруссии (в северной части Восточной Пруссии (нынешней Калининградской области) в период 1939 — май 1945 г. находилось 49 концентрационных лагерей — прим.ред.) Из лагеря русского высокого широкоплечего мужика для работы по хозяйству забрал к себе один из местных бюргеров. Позже своим товарищам Константин Пилкин расскажет, что бюргер не издевался над ним. Неплохо кормил. Да и сам пленный не чурался любой работы. В 1944, когда советские войска готовили Восточно-Прусскую операцию, немец сказал Константину: «Ваши уже на Немане стоят. Беги, Константин, может, доберешься».Сколько дней и ночей пришлось ползти беглому пленнику по полям и болотам. Сколько съел лягушек и корней. Все пришлось рассказать Константину Пилкину особистам. Поверили. Проверяли долго, но поверили и снова дали автомат.— Тогда он написал нам, что живой, — рассказывает дочь красноармейца Людмила Межуль (в девичестве Пилкина), — а ведь до этого момента ничего.В одном из своих писем Константин сообщил жене и дочке, что награжден орденом «Красной Звезды», а позже медалью «За отвагу». Но вскоре письма вновь перестали приходить. А еще спустя какое-то время по стране прогремели Салюты Победы.— Мы не знали, что думать, — продолжает Людмила Межуль, — ни писем, ни похоронки. Мне тогда уже семь лет исполнилось. И вот в один из летних дней к нам пришел солдат (имя его Людмила не запомнила — прим. ред.). Мама сразу почувствовала неладное.Фронтовик сел за стол и после недолгой паузы рассказал о своем однополчанине — сержанте Пилкине, с которым вместе дошли до города Лодзь (Польша).«Бой шел на окраине Лодзи. Константин Пилкин в составе танкового экипажа должен был прорваться в город. Но на пути штурмовой группы находилось сильно укрепленное здание. Враг ожесточенно отстреливался. Танк подбили. И тогда сержант Пилкин поднял десантников в атаку. Здание захватили. Штурмовики ворвались в город. Но возле горящего дома остался лежать сраженный пулей Константин. После боя его похоронили в братской могиле».Фронтовой друг отца достал из вещмешка орденские книжки их было немало, дневник, письма из дома, которые хранил Константин. Обрисовал он и место, где находится могила отважного сержанта.Всю свою жизнь Людмила мечтала побывать на могиле отца. Вела переписку со многими организациями. И сама из Костромской области, куда попала по распределению после обучения, приехала в Калининградскую область в город Нестеров. Там и работала, там же вышла замуж, а когда мужа перевели на работу в Гусев, с удовольствием приехала в этот город. Но продолжала поиски. Польша была рядом. Однако в Красном Кресте этой страны сообщили, что «такой-то» в списках захороненных не числится. Но не в характере Людмилы было отступать. Кстати, напористый характер она сохранила до сих пор. И вот, в начале 2000-х ей пришло сообщение: «Сержант Константин Николаевич Пилкин захоронен в братской могиле советских воинов местечка Милостово». Это в четырех километрах от Познани, но как туда добраться? Обратилась тогда Людмила Межуль с письмом к тогдашнему губернатору Калининградской области Владимиру Егорову.— Отзывчивый он человек оказался, — продолжает собеседница, — Помог мне очень.Людмиле Межуль удалось побывать на могиле отца. Это случилось в 2003 году.В Гусев тогда, да и сейчас приезжают из Германии члены Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями, которые приводит в порядок воинские захоронения. Людмила встретилась с ними, рассказала о своем отце, о могиле и попросила помочь добраться до Познани.— Они с удовольствием согласились, потому как всегда возвращаются из Калининградской области через Познань, где останавливаются на ночлег, — рассказывает дочь погибшего сержанта, — и я стала ждать, когда они закончат работы на захоронениях.В Познань приехали поздно вечером. На ночлег остались у пана Каземира (фамилию хозяина гостиницы Людмила не вспомнила — прим.ред.).— А утром он отвез меня на место захоронения, — говорит Людмила. — Долго искали. Это крупное захоронение и там очень много братских могил. Но я нашла… Он покоится вместе со ста тремя солдатами и офицерами, погибшими во время Восточно-Прусской операции.До сих пор Людмила Межуль с благодарностью вспоминает тех резервистов из города Меппен (Германия), хозяина гостиницы в Познани — Каземира и всех, кто помог отыскать могилу отца, которую она искала 59 лет.