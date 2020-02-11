Сегодня в Калининграде в Госпитале для ветеранов войн состоялась церемония вручения юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Калининградской области.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в мероприятии приняли участие 26 ветеранов из всех муниципалитетов региона, в том числе Клавдия Ивановна Зимина из Гусева — труженик тыла, Ветеран становления Калининградской области, ветеран труда, вдова инвалида ВОВ. Во время войны Клавдия Ивановна трудилась в колхозе Калининградской области, помогая ковать Победу нашего народа в тылу.
Сопровождали ветерана глава администрации Александр Китаев, начальник управления социальной защиты населения Тамара Ремонтова.
Вместе с Антоном Алихановым Клавдию Ивановну поздравили с почетной наградой первый заместитель председателя Правительства — руководитель аппарата Правительства Алексей Родин, Министр социальной политики Анжелика Майстер.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, благодаря которым мы уже 75 лет живем в мире, и которые не только победили в той войне, но и восстановили нашу страну, трудились на заводах, колхозах и фабриках в военное и послевоенное время!
Антон Алиханов поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне
11 февраля 2020, 15:59