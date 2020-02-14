Представители Гусева посетили заседание в Москве, где обсуждалась деятельность малых городов 14 февраля 2020, 00:32

12 и 13 февраля в Москве состоялось совместное расширенное заседание Правления Ассоциации малых и средних городов России и Палаты муниципальных образований Общероссийского Конгресса муниципальных образований, где обсуждались актуальные вопросы деятельности муниципалитетов в современных условиях. Об этомрассказали в пресс-службе администрации округа.



На пленарном заседании Правления заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Алексей Родин и заместитель директора по связям с органами власти Холдинга GS Group Сергей Ставцев представили свой опыт на тему «О взаимовыгодном сотрудничестве муниципального образования и высокотехнологичного предприятия-инвестора».



Целью выступления было распространение среди малых городов в других регионах России успешного опыта взаимодействия и практики сотрудничества города Гусева и Холдинга GS Group в Калининградской области.