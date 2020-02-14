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В день влюбленных сотрудники ГИБДД и студенческий патруль дарили водителям валентинки

14 февраля 2020, 14:39
В день влюбленных сотрудники ГИБДД и студенческий патруль дарили водителям валентинки
В день влюбленных сотрудники ГИБДД города Гусева и студенческий патруль провели акцию «С любовью к ПДД!». Мероприятие проходило на Центральной площади. Студенты Гусевского политехнического техникума приготовили своими руками «валентинки», которые явились не просто знаком внимания, а еще и памяткой по соблюдению Правил дорожного движения.

Обращаясь к участникам дорожного движения, сотрудник Госавтоинспекции и молодежь вручали «валентинки» и световозвращающие брелоки, призывая любить и соблюдать ПДД.

Всем участникам акции, и водителям, и пешеходам, желали взаимопонимания с теми, кого любите, с теми, кто рядом. Водителям — уважать пешеходов, а пешеходам — водителей. Любите Правила дорожного движения и, главное, соблюдайте их!
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