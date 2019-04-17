Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход»

17 апреля 2019, 18:05

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов — это одно из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции. Наезды на пешеходов, как констатирует печальная статистика, в большинстве случаев заканчиваются трагически. Слишком не равны весовые категории между металлическим автомобилем и уязвимым человеческим телом.



Одна из основных задач проводимых мероприятий — это повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны «бесколесных» участников дорожного движения, а также привлечение внимания и уважения водителей к пешеходам.



В целях профилактики ДТП с участием пешеходов 16 апреля 2019 года на территории Гусевского района Госавтоинспекторы провели профилактические мероприятие «Водитель-пешеход».



В рамках данного мероприятия сотрудники ГИБДД уделяли особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как переход проезжей части в неустановленном месте, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.



Участникам дорожного движения также были розданы брошюры по соблюдению Правил дорожного движения.



В ходе мероприятия было выявлено и пресечено 5 административных правонарушений: из которых 4 нарушения правил перехода проезжей части дороги пешеходами, один водитель не предоставил преимущество в движении пешеходу.

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