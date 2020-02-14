В Гусеве прокуратура требует закрыть популярные кафе

На востоке области жителям настоятельно рекомендуют есть дома. Так безопаснее. Гусевская городская прокуратура требует закрыть популярные кафе, потому что в них выявлены нарушения санитарных норм. Есть и пострадавшие. Работа таких точек общепита может угрожать здоровью и даже жизни гусевцев, считают в надзорных органах.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Среди нарушителей санитарных норм и правил пожарной безопасности оказались самые популярные кафе города Гусева.
В пиццерии на улице Советской и закусочной на улице Зои Космодемьянской многолюдно почти всегда.
Дмитрий Береговой, житель Гусева:
— Каждый день сосиску в лаваше берём. Вроде, безопасно ни разу не травились.
Артём Шупея, житель Гусева:
— Я травился здесь два раза. Ну, отравился раз, можно и ещё раз. Тут просто очень вкусно и дёшево.
— А почему именно с этим заведением связываешь отравление?
— Ну, ничего не ел. Съел шаурму и стало плохо.
После жалоб гусевцев в прокуратуру, надзорные органы выявили целый ряд нарушений. От отсутствия сопроводительных документов на овощи и мясо до ненадлежащего состояния вентиляции. Сотрудники кафе с претензиями в свой адрес не согласны.
Вадим Тин, сотрудник кафе:
— Написали, что без перчаток были, а все были в перчатках. Во фритюрнице написали масло плохого качества.
У проверяющих возникли замечания к пожарной сигнализации и огнезащитной обработке деревянных конструкций. Огнетушитель появился в зале только после визита прокуратуры.
Всеволод Вавилин, исполняющий обязанности прокурора города Гусева:
— Лицо, которое берёт на себя обязательство кормить людей, должно знать и санитарные нормы, и правила пожарной безопасности. Здесь вопрос возникает в другом. Почему контролирующие органы раньше данные нарушения не выявляли? То есть организация продолжала работать на протяжении двух лет. Мы обязательно это проверим. И с этой стороны посмотрим.
Владельцам кафе придётся «ответить на вопросы Фемиды». С требованием запретить деятельность ИП прокуратура обратилась в суд.
В Гусеве прокуратура требует закрыть популярные кафе
14 февраля 2020, 20:02