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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прокуратура требует закрыть популярные кафе

14 февраля 2020, 20:02
В Гусеве прокуратура требует закрыть популярные кафе
На востоке области жителям настоятельно рекомендуют есть дома. Так безопаснее. Гусевская городская прокуратура требует закрыть популярные кафе, потому что в них выявлены нарушения санитарных норм. Есть и пострадавшие. Работа таких точек общепита может угрожать здоровью и даже жизни гусевцев, считают в надзорных органах.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Среди нарушителей санитарных норм и правил пожарной безопасности оказались самые популярные кафе города Гусева.

В пиццерии на улице Советской и закусочной на улице Зои Космодемьянской многолюдно почти всегда.

Дмитрий Береговой, житель Гусева:
— Каждый день сосиску в лаваше берём. Вроде, безопасно ни разу не травились.

Артём Шупея, житель Гусева:
— Я травился здесь два раза. Ну, отравился раз, можно и ещё раз. Тут просто очень вкусно и дёшево.

— А почему именно с этим заведением связываешь отравление?

— Ну, ничего не ел. Съел шаурму и стало плохо.

После жалоб гусевцев в прокуратуру, надзорные органы выявили целый ряд нарушений. От отсутствия сопроводительных документов на овощи и мясо до ненадлежащего состояния вентиляции. Сотрудники кафе с претензиями в свой адрес не согласны.

Вадим Тин, сотрудник кафе:
— Написали, что без перчаток были, а все были в перчатках. Во фритюрнице написали масло плохого качества.

У проверяющих возникли замечания к пожарной сигнализации и огнезащитной обработке деревянных конструкций. Огнетушитель появился в зале только после визита прокуратуры.

Всеволод Вавилин, исполняющий обязанности прокурора города Гусева:
— Лицо, которое берёт на себя обязательство кормить людей, должно знать и санитарные нормы, и правила пожарной безопасности. Здесь вопрос возникает в другом. Почему контролирующие органы раньше данные нарушения не выявляли? То есть организация продолжала работать на протяжении двух лет. Мы обязательно это проверим. И с этой стороны посмотрим.

Владельцам кафе придётся «ответить на вопросы Фемиды». С требованием запретить деятельность ИП прокуратура обратилась в суд.
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Е
# 1ЕвГен
Каким надо быть идиотом, что обос.авшись один раз - снова есть в том же заведении? Промолчу уже про выбор "блюда" - сосиска в лаваше и шаверма...
Сегодня, 20:10   ЦитироватьОтветить
20
Н
# 2НП
Всё, что нужно знать о готовке в перчатках:
https://tema.livejournal.com/3180652.html
Сегодня, 20:14   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 3Гость Марина
На ул. З. Космодемьянской больше никогда ничего не возьму, обхожу стороной теперь это заведение после покупки шаурмы. Одного раза хватило))) Отечественная сантехника была самым лучшим другом весь вечер))))
Сегодня, 20:29   ЦитироватьОтветить
30
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