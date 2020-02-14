В Гусеве прокуратура требует закрыть популярные кафе

На востоке области жителям настоятельно рекомендуют есть дома. Так безопаснее. Гусевская городская прокуратура требует закрыть популярные кафе, потому что в них выявлены нарушения санитарных норм. Есть и пострадавшие. Работа таких точек общепита может угрожать здоровью и даже жизни гусевцев, считают в надзорных органах.В пиццерии на улице Советской и закусочной на улице Зои Космодемьянской многолюдно почти всегда.После жалоб гусевцев в прокуратуру, надзорные органы выявили целый ряд нарушений. От отсутствия сопроводительных документов на овощи и мясо до ненадлежащего состояния вентиляции. Сотрудники кафе с претензиями в свой адрес не согласны.У проверяющих возникли замечания к пожарной сигнализации и огнезащитной обработке деревянных конструкций. Огнетушитель появился в зале только после визита прокуратуры.Владельцам кафе придётся «ответить на вопросы Фемиды». С требованием запретить деятельность ИП прокуратура обратилась в суд.