Стройцентр Стройцентр
Главная / Новости / Общество / Руководители управления по культуре, спорту и делам молодёжи провели встречу с представителями РОО «КОФСО»
Информационный сайт города Гусева

Руководители управления по культуре, спорту и делам молодёжи провели встречу с представителями РОО «КОФСО»

19 февраля 2020, 11:47
14 февраля в Гусеве прошла встреча руководителей управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации МО «Гусевский городской округ» с представителями РОО «КОФСО» — Федерацией спортивного ориентирования Калининградской области.

Президент РОО «КОФСО» Фарит Гайнулов рассказал о том, что в рамках Федеральной программы развития спорта и пропаганды ЗОЖ Фондом президентских грантов проводился конкурс проектов по данному направлению, участником и победителем которого стала Федерация спортивного ориентирования области. Гусевский городской округ выступил партнером реализации данного проекта.

Программа проекта «Спортивное ориентирование — расширяем границы» направлена на эффективное решение проблем физического воспитания и оздоровления различных групп населения в Калининградской области путем развития спортивного ориентирования. Программа предусматривает, в том числе, проведение большого праздника спорта — Дня здоровья — в Гусеве 14 июня. Наш город станет одним из 10 муниципалитетов, в которых пройдут Фестивали спортивного ориентирования при поддержке Фонда президентских грантов.

О привлечении детей и подростков к спортивным занятиям, об организации проведения такого праздника, о технической подготовке к нему — проведение работ по созданию спортивных карт, обеспечению специальным оборудованием — и шла речь на встрече.

Приглашаем жителей и гостей города принять участие в спортивном празднике.
Другие новости по теме
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 годуИтоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 годуУслуга идет к человеку: завершены все процедуры по подписанию договора о предоставлении грантаУслуга идет к человеку: завершены все процедуры по подписанию договора о предоставлении грантаГусевская организация ветеранов выиграла президентский грантГусевская организация ветеранов выиграла президентский грантКонкурс проектов по организации праздников для детей и молодежи «Мы знаем Россию!»Конкурс проектов по организации праздников для детей и молодежи «Мы знаем Россию!»
Оставить комментарий
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров