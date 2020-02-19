14 февраля в Гусеве прошла встреча руководителей управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации МО «Гусевский городской округ» с представителями РОО «КОФСО» — Федерацией спортивного ориентирования Калининградской области.
Президент РОО «КОФСО» Фарит Гайнулов рассказал о том, что в рамках Федеральной программы развития спорта и пропаганды ЗОЖ Фондом президентских грантов проводился конкурс проектов по данному направлению, участником и победителем которого стала Федерация спортивного ориентирования области. Гусевский городской округ выступил партнером реализации данного проекта.
Программа проекта «Спортивное ориентирование — расширяем границы» направлена на эффективное решение проблем физического воспитания и оздоровления различных групп населения в Калининградской области путем развития спортивного ориентирования. Программа предусматривает, в том числе, проведение большого праздника спорта — Дня здоровья — в Гусеве 14 июня. Наш город станет одним из 10 муниципалитетов, в которых пройдут Фестивали спортивного ориентирования при поддержке Фонда президентских грантов.
О привлечении детей и подростков к спортивным занятиям, об организации проведения такого праздника, о технической подготовке к нему — проведение работ по созданию спортивных карт, обеспечению специальным оборудованием — и шла речь на встрече.
Приглашаем жителей и гостей города принять участие в спортивном празднике.
Руководители управления по культуре, спорту и делам молодёжи провели встречу с представителями РОО «КОФСО»
19 февраля 2020, 11:47