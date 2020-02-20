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В Калининградской области проходят состязания мастеров старше 50 лет

20 февраля 2020, 16:08
В Калининградской области проходят состязания мастеров старше 50 лет
В Янтарном крае проходит отборочный этап чемпионата Worldskills «Навыки мудрых». Состязания мастеров старше 50 лет в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» в нашей области проводятся впервые.

Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра. В рамках национального проекта «Образование» в регионе появились современные станки, которые соответствуют международным стандартам.

Сергею Емельянову — 65. Подобных ему специалистов в стране единицы. Известный в области рационализатор работал на легендарном заводе светотехнической арматуры, на котором выпускали изделия для армии, аэродромов и даже атомных ледоколов. В 80-х высокоточные станки с ЧПУ управлялись с помощью буквенно-цифровых кодов.

Сергей Емельянов, участник чемпионата WorldSkills «Навыки мудрых»:
— В те времена использовались в основном тригонометрические функции, чистая математика. Сейчас от этого отошли, можно в специальных программах сконструировать, полностью создать контур, сейчас работать намного проще.

Сегодня он участник чемпионата Worldskills в категории 50+. И должен сделать две абсолютно одинаковые детали. На выполнение задания отводится всего 4 часа.

Олег Петров, главный эксперт регионального чемпионата WorldSkills «Навыки мудрых»:
— Если ему хоть чуть-чуть придётся времени терять на поиски нужного резца, нужной пластины, он просто не успеет изготовить деталь вовремя.

Культура производства должна быть безупречной. Главный критерий оценки точность.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— На конкурсе представлено множество современных измерительных инструментов, например — микрометрический нутромер, с его помощью можно узнать диаметр отверстия.

Получить новые знания помогает программа федерального проекта «Старшее поколение». Для людей предпенсионного возраста эти занятия бесплатны.

Владимир Козьяков, заместитель директора политехникума:
— Взрослое поколение имеет возможность повысить свою квалификацию, получить дополнительную специальность или профессию.

Главное, говорят наставники, помнить: учиться никогда не поздно. И чтобы освоить новые технологи, нужно иметь желание.

Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
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