В Калининградской области проходят состязания мастеров старше 50 лет

Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра. В рамках национального проекта «Образование» в регионе появились современные станки, которые соответствуют международным стандартам.
Сергею Емельянову — 65. Подобных ему специалистов в стране единицы. Известный в области рационализатор работал на легендарном заводе светотехнической арматуры, на котором выпускали изделия для армии, аэродромов и даже атомных ледоколов. В 80-х высокоточные станки с ЧПУ управлялись с помощью буквенно-цифровых кодов.
Сергей Емельянов, участник чемпионата WorldSkills «Навыки мудрых»:
— В те времена использовались в основном тригонометрические функции, чистая математика. Сейчас от этого отошли, можно в специальных программах сконструировать, полностью создать контур, сейчас работать намного проще.
Сегодня он участник чемпионата Worldskills в категории 50+. И должен сделать две абсолютно одинаковые детали. На выполнение задания отводится всего 4 часа.
Олег Петров, главный эксперт регионального чемпионата WorldSkills «Навыки мудрых»:
— Если ему хоть чуть-чуть придётся времени терять на поиски нужного резца, нужной пластины, он просто не успеет изготовить деталь вовремя.
Культура производства должна быть безупречной. Главный критерий оценки точность.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— На конкурсе представлено множество современных измерительных инструментов, например — микрометрический нутромер, с его помощью можно узнать диаметр отверстия.
Получить новые знания помогает программа федерального проекта «Старшее поколение». Для людей предпенсионного возраста эти занятия бесплатны.
Владимир Козьяков, заместитель директора политехникума:
— Взрослое поколение имеет возможность повысить свою квалификацию, получить дополнительную специальность или профессию.
Главное, говорят наставники, помнить: учиться никогда не поздно. И чтобы освоить новые технологи, нужно иметь желание.
Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
«Вести Калининград»