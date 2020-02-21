Стройцентр Стройцентр
Главная / Новости / Общество / ГИБДД и юные инспекторы движения провели акцию «Дисциплинированный водитель — лучший защитник Отечества»
Информационный сайт города Гусева

ГИБДД и юные инспекторы движения провели акцию «Дисциплинированный водитель — лучший защитник Отечества»

21 февраля 2020, 13:30
ГИБДД и юные инспекторы движения провели акцию «Дисциплинированный водитель — лучший защитник Отечества»
21 февраля 2020 года, в преддверии Дня защитника Отечества, сотрудники Госавтоинспекции, совместно с юными инспекторами движения школы № 3 города Гусева провели акцию «Дисциплинированный водитель — лучший защитник Отечества».

Инспектора ДПС останавливали транспортные средства под управлением сильной половины человечества. Юные помощники поздравляли водителей с наступающим Днем защитника Отечества и напоминали о соблюдении Правил дорожного движения, в частности о надлежащей перевозке несовершеннолетних пассажиров, а также вручали поздравительные открытки водителям-мужчинам и памятки «В помощь водителю».

Автолюбители были приятно удивлены поздравлениям и подаркам и пообещали не нарушать ПДД.
Другие новости по теме
Сотрудницы Госавтоинспекции и ЮИДовцы поздравили мужчин-водителей с Днём защитника ОтечестваСотрудницы Госавтоинспекции и ЮИДовцы поздравили мужчин-водителей с Днём защитника ОтечестваВ день влюбленных сотрудники ГИБДД и студенческий патруль дарили водителям валентинкиВ день влюбленных сотрудники ГИБДД и студенческий патруль дарили водителям валентинкиПолицейские и ЮИДовцы поздравили водителей с Днем автомобилистаПолицейские и ЮИДовцы поздравили водителей с Днем автомобилистаВоспитанникам центра «Росток» получили подарки, собранные участниками акции «Стань Дедом Морозом!»Воспитанникам центра «Росток» получили подарки, собранные участниками акции «Стань Дедом Морозом!»
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико