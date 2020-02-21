ГИБДД и юные инспекторы движения провели акцию «Дисциплинированный водитель — лучший защитник Отечества» 21 февраля 2020, 13:30

21 февраля 2020 года, в преддверии Дня защитника Отечества, сотрудники Госавтоинспекции, совместно с юными инспекторами движения школы № 3 города Гусева провели акцию «Дисциплинированный водитель — лучший защитник Отечества».



Инспектора ДПС останавливали транспортные средства под управлением сильной половины человечества. Юные помощники поздравляли водителей с наступающим Днем защитника Отечества и напоминали о соблюдении Правил дорожного движения, в частности о надлежащей перевозке несовершеннолетних пассажиров, а также вручали поздравительные открытки водителям-мужчинам и памятки «В помощь водителю».



Автолюбители были приятно удивлены поздравлениям и подаркам и пообещали не нарушать ПДД.