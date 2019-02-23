Сотрудницы Госавтоинспекции и ЮИДовцы поздравили мужчин-водителей с Днём защитника Отечества

23 февраля 2019, 18:11

Сотрудницы Госавтоинспекции города Гусева совместно с юными инспекторами движения поздравили мужчин-водителей в ходе проведения акции с праздничным названием «Дисциплинированный водитель — лучший защитник отечества».



В ходе акции ЮИДовцы напомнили водителям правила для безопасности всех участников движения и вручали автолюбителям поздравительные открытки в виде красных звезд с пожеланиями. Сотрудницы ГИБДД, конечно же, присоединялись к поздравлениям и напоминали водителям о соблюдении правил дорожного движения и внимательности за рулем.



Водители были приятно удивлены такому поздравлению, каждый взамен подарил свою улыбку и обещание не нарушать Правила дорожного движения.

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