Эдиль Эдиль
/ / / Сотрудницы Госавтоинспекции и ЮИДовцы поздравили мужчин-водителей с Днём защитника Отечества
Информационный сайт города Гусева

Сотрудницы Госавтоинспекции и ЮИДовцы поздравили мужчин-водителей с Днём защитника Отечества

23 февраля 2019, 18:11
Сотрудницы Госавтоинспекции и ЮИДовцы поздравили мужчин-водителей с Днём защитника Отечества
Сотрудницы Госавтоинспекции города Гусева совместно с юными инспекторами движения поздравили мужчин-водителей в ходе проведения акции с праздничным названием «Дисциплинированный водитель — лучший защитник отечества».

В ходе акции ЮИДовцы напомнили водителям правила для безопасности всех участников движения и вручали автолюбителям поздравительные открытки в виде красных звезд с пожеланиями. Сотрудницы ГИБДД, конечно же, присоединялись к поздравлениям и напоминали водителям о соблюдении правил дорожного движения и внимательности за рулем.

Водители были приятно удивлены такому поздравлению, каждый взамен подарил свою улыбку и обещание не нарушать Правила дорожного движения.
День защитника Отечества ЮИДовцы
144 просмотра
0
Сладкие секреты
Другие новости по теме
Полицейские и ЮИДовцы поздравили водителей с Днем автомобилиста
Полицейские и ЮИДовцы поздравили водителей с Днем автомобилиста
ГИБДД и молодежный актив Гусева провели акцию «Взаимоуважение на дороге – залог безопасности»
ГИБДД и молодежный актив Гусева провели акцию «Взаимоуважение на дороге – залог безопасности»
Сотрудники ГИБДД напомнили водителям автобусов о необходимости соблюдения правил дорожного движения
Сотрудники ГИБДД напомнили водителям автобусов о необходимости соблюдения правил дорожного движения
«Встречная полоса»: В Гусевском районе инспекторы ГИБДД напомнили водителям о правилах безопасности при обгоне
«Встречная полоса»: В Гусевском районе инспекторы ГИБДД напомнили водителям о правилах безопасности при обгоне

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»