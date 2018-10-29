Стройцентр Стройцентр
/ / / Полицейские и ЮИДовцы поздравили водителей с Днем автомобилиста
Информационный сайт города Гусева

Полицейские и ЮИДовцы поздравили водителей с Днем автомобилиста

29 октября 2018, 17:29
Полицейские и ЮИДовцы поздравили водителей с Днем автомобилиста
Инспекторы ГИБДД города Гусева вместе с юными инспекторами движения в преддверии «Дня работников автомобильного транспорта» поздравили водителей с профессиональным праздником. Об этом рассказали в пресс-службе МО МВД России «Гусевский».

Полицейские останавливали транспортные средства и вместе с ребятами желали ровных дорог, хороших попутчиков, безопасной дороги и зеленого света в пути. Инспекторы и школьники просили автомобилистов соблюдать Правила дорожного движения, всегда помнить о своей безопасности и безопасности окружающих, пристегиваться ремнями безопасности самим и пристегивать маленьких пассажиров.

Ребята и полицейские дарили водителям памятки по Правилам дорожного движения.
полиция ЮИДовцы День автомобилиста
127 просмотров
0
Другие новости по теме
ГИБДД и молодежный актив Гусева провели акцию «Взаимоуважение на дороге – залог безопасности»
ГИБДД и молодежный актив Гусева провели акцию «Взаимоуважение на дороге – залог безопасности»
Полицейские, «Родительский патруль» и юидовцы изготавливают со школьниками памятки для пешеходов
Полицейские, «Родительский патруль» и юидовцы изготавливают со школьниками памятки для пешеходов
Инспекторы ГИБДД напомнили участникам дорожного движения правила пересечения пешеходных переходов
Инспекторы ГИБДД напомнили участникам дорожного движения правила пересечения пешеходных переходов
В Гусеве сотрудники ГИБДД продолжают занятия с водителями в рамках мероприятия «Детское автокресло»
В Гусеве сотрудники ГИБДД продолжают занятия с водителями в рамках мероприятия «Детское автокресло»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико