Инспекторы ГИБДД города Гусева вместе с юными инспекторами движения в преддверии «Дня работников автомобильного транспорта» поздравили водителей с профессиональным праздником. Об этом рассказали в пресс-службе МО МВД России «Гусевский».
Полицейские останавливали транспортные средства и вместе с ребятами желали ровных дорог, хороших попутчиков, безопасной дороги и зеленого света в пути. Инспекторы и школьники просили автомобилистов соблюдать Правила дорожного движения, всегда помнить о своей безопасности и безопасности окружающих, пристегиваться ремнями безопасности самим и пристегивать маленьких пассажиров.
Ребята и полицейские дарили водителям памятки по Правилам дорожного движения.
Полицейские и ЮИДовцы поздравили водителей с Днем автомобилиста
29 октября 2018, 17:29
полиция ЮИДовцы День автомобилиста
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