В Доме офицеров прошло торжественное мероприятие для военнослужащих

День защитника Отечества — один из самых значимых и почетных праздников воинской славы Российской Федерации. Накануне праздника, 21 февраля, в Гарнизонном Доме офицеров города Гусева состоялось торжественное мероприятие для военнослужащих. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Гостями мероприятия были первый заместитель Председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, заместитель председателя Калининградской областной Думы, Герой России Павел Кретов, Епископ Черняховский и Славский Владыка Николай (Дегтярев), глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава МО «Гусевский городской округ», председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, глава администрации МО «Черняховский городской округ» Сергей Булычев, руководитель филиала «Андрея Первозванного кадетский морской корпус» Валентина Пономаренко, командир 11 Армейского корпуса генерал-лейтенант Юрий Яровицкий, председатель местного отделения Совета ветеранов, подполковник в отставке Василий Коляго и многие другие — несущие воинскую и гражданскую службу, ставящие долг перед Отчизной превыше всего.
В зале собрались ветераны войны и военнослужащие частей нашего города, воспитанники кадетского корпуса — заслуженные, несущие службу в наше время и будущие защитники Отечества.
На мероприятии грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками поощрили личный состав воинских частей и кадетов филиала «Андрея Первозванного кадетский морской корпус» города Гусева.
Александр Китаев и Андрей Гнездилов поздравили ветеранов с наступающим праздником и вручили им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Музыкальные подарки всем присутствующим подарили творческие коллективы Городского дома культуры, Детской школы искусств, военнослужащих и кадетского корпуса.