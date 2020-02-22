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Информационный сайт города Гусева

Жительница Гусева прошла кастинг в реалити-шоу «Модель ХL» на телеканале «Ю»

22 февраля 2020, 22:01
Жительница Гусева прошла кастинг в реалити-шоу «Модель ХL» на телеканале «Ю»
Сотни девушек из разных городов России приехали на кастинг в реалити-шоу «Модель ХL» телеканала «Ю». Среди них мама Наталья и дочь Алёна из города Гусева. Мама появляется на 55 минуте, за ней сразу выходит дочка. Маме, к сожалению, сказали нет, а дочка прошла дальше.

Всего 12 участниц пройдут на проект и 3 дойдут до финала. Кто это будет? Ответ покажут ежедневные испытания, тематические фотосессии, видеосъемки и профессиональные мастер-классы.

Успехи девушек на заданиях будет оценивать именитый Совет жюри, в который вошли актриса Екатерина Скулкина, телеведущая Анфиса Чехова, писатель и психолог Павел Раков и модный стилист Николай Овечкин. Каждая из участниц достойна звания «Модель XL», но лишь одна из них станет победительницей!

Расписание выпусков и запись передач можно посмотреть на сайте телеканала.
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# 1Гость Анастасия
Ааа, девченки, вы классные. Буду болеть за дочку, жалко мама не прошла. 
Вчера, 22:06   ЦитироватьОтветить
30
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