Сотни девушек из разных городов России приехали на кастинг в реалити-шоу «Модель ХL» телеканала «Ю». Среди них мама Наталья и дочь Алёна из города Гусева. Мама появляется на 55 минуте, за ней сразу выходит дочка. Маме, к сожалению, сказали нет, а дочка прошла дальше.
Всего 12 участниц пройдут на проект и 3 дойдут до финала. Кто это будет? Ответ покажут ежедневные испытания, тематические фотосессии, видеосъемки и профессиональные мастер-классы.
Успехи девушек на заданиях будет оценивать именитый Совет жюри, в который вошли актриса Екатерина Скулкина, телеведущая Анфиса Чехова, писатель и психолог Павел Раков и модный стилист Николай Овечкин. Каждая из участниц достойна звания «Модель XL», но лишь одна из них станет победительницей!
Расписание выпусков и запись передач можно посмотреть на сайте телеканала.
Жительница Гусева прошла кастинг в реалити-шоу «Модель ХL» на телеканале «Ю»
22 февраля 2020, 22:01