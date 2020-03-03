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Информационный сайт города Гусева

«Я похудела на семь килограммов, а дочка — на десять»: участница шоу «Модель XL» рассказала «Клопс» о проекте

3 марта 2020, 17:18
«Я похудела на семь килограммов, а дочка — на десять»: участница шоу «Модель XL» рассказала «Клопс» о проекте На фото: Наталья Асимарова (справа) с дочерью Алёной
Наталья Асимарова из Гусева поучаствовала в шоу «Модель XL» вместе с дочерью Алёной. Выпуск с калининградками показали на телеканале «Ю» 1 марта. 41-летняя Наталья рассказала «Клопс» о съёмках, членах жюри и о соревнованиях с собственной дочерью.

О проекте


— На проект попала совершенно случайно. В Instagram мне написал продюсер, известный ведущий, я сначала отказалась. Он попросил номер телефона и спросил о причинах. Я ответила, что считаю себя недостаточно молодой для такого конкурса. И потом мне пришла в голову идея предложить продюсеру посмотреть страничку моей дочери. Она ему тоже очень понравилась, сказал, что будет гораздо интереснее, если мы приедем вдвоём. Я поддалась на уговоры и решила, что нужно попробовать. Первоначальный отбор проходил в июне в Москве, было 400 участниц. Выбрали 112 человек, которых пригласили на съёмки шоу в сентябре. Дочь захотела, чтобы я была рядом с ней.

«Я похудела на семь килограммов, а дочка — на десять»: участница шоу «Модель XL» рассказала «Клопс» о проекте

Об эфире


— Понятное дело, что многое вырезали. В итоге получилось так, что я конкурирую с дочерью. На самом деле, я сказала, что всегда старалась дать ребёнку удочку, я никогда не давала ей рыбу. И если сразу уступлю, это будет незаслуженная и неинтересная победа. И только потом прозвучала фраза о том, что я готова конкурировать. На видео получилось так, что я злая мамаша, которая приехала бороться с дочкой, но это не так. Даже Екатерина Скулкина потом выступала в мою защиту, Павел Раков очень не хотел меня отпускать. Много добрых слов он произнёс на сцене, сказал, что я замечательно выгляжу для своего возраста.


На фото: Наталья с Павлом Раковым

О членах жюри


— Мне очень понравилась Екатерина Скулкина, тёплый и позитивный человек, настолько красивая, справедливая и уверенная в себе женщина. Понравился Павел Раков, на меня он произвёл впечатление очень галантного и дипломатичного мужчины. Анфиса Чехова — очень красивая женщина. На экране она смотрится гораздо больше, на самом деле, она Дюймовочка. Истинная женщина, как бы ни пытались ее переубедить, это невозможно.


На фото: Наталья с Анфисой Чеховой

О бизнесе


— Жюри были в восторге от моего мёда. Мы уже 20 лет с мужем держим пасеку, мы в Калининградской области известные пчеловоды. Количество подписчиков после проекта не сильно увеличилось, но дочка говорит, что ей много хорошего пишут, мне тоже.

О жизни после шоу


— После проекта я похудела на семь килограммов, а дочка — на десять. Не жалею, что поехала сюда. Я увидела, как делается шоу, увидела много звёзд. Это была шикарная киностудия с декорациями. На шоу каждую участницу просили рассказать о себе. Я за десять дней до кастинга, в 40 лет, получила водительские права на управление мотоциклом. Всё лето училась, купила себе байк. Мне на кастинг тоже прикатили мотоцикл, снимали на Воробьёвых горах, было интересно. Проект пошёл нам с дочкой на пользу, поэтому не исключена вероятность попытки номер два.
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# 1ПочтиВанга
Как ТВ в уши дует , думаю, каждый здравомыслящий человек знает.. И то, что наших дам туда приглашали ,вовсе, не из за дикого желания сделать им великое будущее, а чтобы срубить на них бабла, тоже понятно )) Да , и данная статья, явно написана не феейМедрносицей , тоже , сомнения не вызывает ))) а вот, на новые постройневшие тела, хотелось бы глянуть .. Хи-хи

Ах, да )) целлюлитная попа на втором тоже, тоже нИчАго )))))
Сегодня, 17:32   ЦитироватьОтветить
72
Е
# 2ЕвГен
Спасибо, потошнил.... 
Сегодня, 17:35   ЦитироватьОтветить
22
к
# 3кто-то
Фея, а что с фамилией?)
Сегодня, 21:27   ЦитироватьОтветить
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