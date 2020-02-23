Антон Алиханов возложил цветы к братской могиле советских воинов в Гусеве

В День защитника Отечества, 23 февраля, губернатор посетил Гусев, где на территории 79-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню у братской могилы советских воинов.
Вместе с главой региона в памятной церемонии приняли участие председатель областной Думы Марина Оргеева, командующий Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов, представители местной власти. В мероприятии также участвовали ветераны, члены правительства Калининградской области, депутаты областной Думы, военнослужащие, юнармейцы, кадеты.
Участники почтили память павших при штурме Гумбиннена, возложили цветы к могиле Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева, в честь которого назван город.
«В этом году мы отмечаем знаменательную дату — 75 лет Великой Победы, победы нашего народа над фашизмом. Мы преклоняемся перед подвигом, который совершили советские люди, советские солдаты в те далёкие годы. И сегодня среди нас есть ветераны, они активно участвуют в патриотических мероприятиях, посещают школы, университеты, рассказывают о том, какие подвиги совершали и через какие мучения проходила наша страна», — сказал Антон Алиханов.
Губернатор поблагодарил ветеранов, военнослужащих за их ратный труд и поздравил с профессиональным праздником.
«Балтийский флот в последние годы становится крепче, сильнее. Это даёт всем ощущение защиты и безопасности, чтобы мы спокойно воспитывали новое поколение, развивали нашу замечательную Калининградскую область», — сказал глава региона и пожелал всем мирного неба, благополучия и здоровья.
Гости посетили музей боевой славы 79-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, где для них провели экскурсию. Затем состоялась встреча с ветеранами военной службы, на которой обсуждались различные вопросы, волнующие сегодня гусевцев.
Антон Алиханов отметил заметные изменения в развитии Гусева. Он обратил внимание на необходимость быстрого строительства социальной инфраструктуры, которая должна обеспечивать в том числе и растущие потребности прибывающих в регион семей военнослужащих.
В рамках поездки губернатор также посетил 11-й отдельный танковый полк, на территории которого недавно отремонтировали несколько корпусов. Глава региона осмотрел восстановленную часть военного городка: казармы, штаб, столовую. Сегодня обновленный военный объект отвечает современным стандартам, обеспечивающим высокий уровень профессионализма и боевой подготовки. После восстановления сохранен архитектурный облик зданий постройки XIX века, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения.
Антон Алиханов поздравил всех с открытием военного городка, с Днём защитника Отечества и пожелал военнослужащим новых успехов и достижений.
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