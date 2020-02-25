Партийцы «Единой России» Гусева поздравили с минувшим праздником ветеранов 25 февраля 2020, 13:23

В рамках проекта «Узнай своего ветерана», прирученного к 75-летию Победы, партийцы «Единой России» Гусева поздравили с минувшим праздником ветеранов Великой Отечественной войны Нину Ефимовну Пятову и Анну Федоровну Яушеву.



Благодаря проекту скоро у каждого дома, в котором проживает ветеран, появится табличка с его именем. Сделано это для того, чтобы каждый житель знал тех, кто приближал Победу.



Проект реализован по инициативе партии «Единая Россия».