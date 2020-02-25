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Информационный сайт города Гусева

Партийцы «Единой России» Гусева поздравили с минувшим праздником ветеранов

25 февраля 2020, 13:23
В рамках проекта «Узнай своего ветерана», прирученного к 75-летию Победы, партийцы «Единой России» Гусева поздравили с минувшим праздником ветеранов Великой Отечественной войны Нину Ефимовну Пятову и Анну Федоровну Яушеву.

Благодаря проекту скоро у каждого дома, в котором проживает ветеран, появится табличка с его именем. Сделано это для того, чтобы каждый житель знал тех, кто приближал Победу.

Проект реализован по инициативе партии «Единая Россия».
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Г
# 1Гость Наталья
Весна "клещи" повызазили.
Сегодня, 13:28   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 2Гость гость
В обуви по комнате, по половикам.
Сегодня, 13:28   ЦитироватьОтветить
20
Ж
# 3Житель
 Вы лучше обратите внимание в каком страшном подъезде живет Яушева А.Ф. да помогите в этой проблеме. 
Сегодня, 13:41   ЦитироватьОтветить
10
П
# 4Протуберанец
Вся суть партии жуликов и воров "Единая Россия" в фотографии номер 2. Абзац. 
Сегодня, 13:58   ЦитироватьОтветить
30
1
# 5123
Уважения ради бахилы бы напялили...
Сегодня, 14:07   ЦитироватьОтветить
20
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