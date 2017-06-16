В Гусеве введена в эксплуатацию новая радиовещательная станция

16 июнь 2017, 14:33

В Калининградской области введены в эксплуатацию 3 радиовещательных станции. Об этом сообщает служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.



ООО «Навира плюс» начало осуществлять трансляцию радиоканала «Радио Максимум» на частоте 103,0 МГц в г. Черняховске, 93,8 МГц в г. Гусеве, 107,6 МГц в г. Светлогорске.

1 645 просмотров | 8 комментариев