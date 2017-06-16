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В Гусеве введена в эксплуатацию новая радиовещательная станция

16 июнь 2017, 14:33
В Гусеве введена в эксплуатацию новая радиовещательная станция
В Калининградской области введены в эксплуатацию 3 радиовещательных станции. Об этом сообщает служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

ООО «Навира плюс» начало осуществлять трансляцию радиоканала «Радио Максимум» на частоте 103,0 МГц в г. Черняховске, 93,8 МГц в г. Гусеве, 107,6 МГц в г. Светлогорске.
Теги: Радио Роскомнадзор
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иван
# 1иван
93.8 мария фм сегодня слушал
16 июня 2017 15:36   ЦитироватьОтветить2
Гость волчок
# 2Гость волчок
иван,
Мария 93.5 FM а не 93.8
16 июня 2017 19:02   ЦитироватьОтветить0
Гость Эдуард
# 3Гость Эдуард
Гость волчок,
Да нет,как раз 93.8 Мария Fm !!!
16 июня 2017 19:08   ЦитироватьОтветить0
мимоход
# 4мимоход
наконец-то!!! радио максимум!!)) отличная станция))
17 июня 2017 06:57   ЦитироватьОтветить1
Гость гость
# 5Гость гость
так всё же какая частота ?
17 июня 2017 10:10   ЦитироватьОтветить0
А
# 6А
Ни.рена не ловит
17 июня 2017 12:44   ЦитироватьОтветить0
ну-ну
# 7ну-ну
такая же хрень. что-то ничего не поймалось. вчера 16.06 искал.. все те же - мария fm и на востоке.
17 июня 2017 18:05   ЦитироватьОтветить0
мимоход
# 8мимоход
Видимо в каком-то другом Гусеве ввели в эксплуатацию, зачем такую новость выкидывать?? народ в заблуждение вводить???
Вчера, 07:41   ЦитироватьОтветить1

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