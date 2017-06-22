Автосервис Техник
Новости / Общество

Пешеходный переход у городской больницы оборудован с нарушениями

23 июнь 2017, 18:26


Пешеходный переход в Гусеве. Фото: Константин Сериков
В новом выпуске рублики «Сам себе гаишник» на портале Клопс.Ru отметился и город Гусев. В редакции написали, что пешеходный переход у городской больницы оборудован с нарушениями.

В Гусеве пешеходный переход у городской больницы оборудовали прямо на автомобильной стоянке. В результате со стороны больницы парковка располагается ближе пяти метров от перехода, что запрещено ПДД, а на другой стороне "зебра" заканчивается на автомобильной стоянке.

Все указанные предложения направлены в администрацию и ГИБДД.
Теги: пешеходные переходы
157 просмотров   |   1 комментарий
0
Прохожий
# 1Прохожий
Видно гибдуны сами не знают правил.
Ведь всё это через них проходит.
Сегодня, 19:47   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»