Пешеходный переход у городской больницы оборудован с нарушениями
23 июнь 2017, 18:26
В новом выпуске рублики «Сам себе гаишник» на портале Клопс.Ru отметился и город Гусев. В редакции написали, что пешеходный переход у городской больницы оборудован с нарушениями.Теги: пешеходные переходы
В Гусеве пешеходный переход у городской больницы оборудовали прямо на автомобильной стоянке. В результате со стороны больницы парковка располагается ближе пяти метров от перехода, что запрещено ПДД, а на другой стороне "зебра" заканчивается на автомобильной стоянке.
Все указанные предложения направлены в администрацию и ГИБДД.
В Гусеве пешеходный переход у городской больницы оборудовали прямо на автомобильной стоянке. В результате со стороны больницы парковка располагается ближе пяти метров от перехода, что запрещено ПДД, а на другой стороне "зебра" заканчивается на автомобильной стоянке.
Все указанные предложения направлены в администрацию и ГИБДД.
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