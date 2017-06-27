Глава администрации Евгений Михайлов провёл прием граждан

27 июнь 2017, 17:48

Сегодня в 14.00 в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» прошёл прием граждан главой администрации Евгением Михайловым. Об этом сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.



На прием записались 4 человека. Глава администрации совместно с сотрудниками Управления жилищно-коммунального хозяйства каждому дали разъяснения по их вопросам, опираясь на законодательство РФ, и предложили возможные решения проблем. Граждане обратились с просьбами об обустройстве тротуара в районе улиц З. Космодемьянской и Тимирязева, о спиле аварийных деревьев на кладбище в пос. Фурманово, о приватизации жилья.



Жительнице, которая обратилась с проблемой о постановке в очередь на жилье для граждан, выехавших из района крайнего Севера, в этот же день предложили написать заявление и предоставить копии необходимых документов, после чего ее вопрос будет рассмотрен Министерством социальной политики.

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