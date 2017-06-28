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В городской администрации состоялось совещание по подготовке и проведению выборов

28 июнь 2017, 12:24
В городской администрации состоялось совещание по подготовке и проведению выборов
10 сентября пройдут выборы губернатора Калининградской области. В нашем округе уже началась подготовка избирательных комиссий. На совещании с главой администрации Михайловым Е.Е., которое состоялось 26 июня, обсудили организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению выборов. Сформированы списки избирательных участков, уточняются ответственные по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации выборов. По городу и округу развешены информационные баннеры и плакаты.

Как сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа, на момент голосования будут работать 10 избирательных участков в городе Гусеве и 11 по территориальным отделам.

Особенностью проведения выборов в этом году станет оснащение избирательных участков автоматизированными местами по изготовлению протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом, что позволит обеспечить открытость избирательного процесса.
Теги: выборы
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Просто Слон
# 1Просто Слон
Выборы, выборы - кандидаты .... (OST "День выборов")
Сегодня, 12:53   ЦитироватьОтветить1
Гость Виталий
# 2Гость Виталий
Пишите уже прямо- Пройдут выборы Алиханова А.А.
Сегодня, 13:32   ЦитироватьОтветить2
Гость из будущего
# 3Гость из будущего
Цитата: Гость Виталий
Пишите уже прямо- Пройдут выборы Алиханова А.А.

Надо говорить не так. А я знаю кто будет следующим губернатором, и загадочно улыбаться. Нострадамус и Ванга вам обзавидуются.
Сегодня, 14:15   ЦитироватьОтветить0
агент 007
# 4агент 007
интересно )
опять решили создать в администрации штаб по контролю хода выборов и явки на избирательных участках, чтобы господин кортавый раньше изберкома ход выборов знал.
и как всегда обзвон сотрудников и принуждение идти на выборы всей семьей и соседей прихватить, а потом опрос проголосовали за кого...))
все это конечно здорово, но администрация не должна никого агитировать и прямое отношение к выборам иметь... а тут все наоборот делается.
сейчас еще все баннеры завесят алихановым - это тоже дело администрации))) их личная инициатива по указанию единороссов. Организация праймерисов и беготня с микрофонами тоже)) красота!
Сегодня, 14:30   ЦитироватьОтветить2

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