В городской администрации состоялось совещание по подготовке и проведению выборов

28 июнь 2017, 12:24

10 сентября пройдут выборы губернатора Калининградской области. В нашем округе уже началась подготовка избирательных комиссий. На совещании с главой администрации Михайловым Е.Е., которое состоялось 26 июня, обсудили организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению выборов. Сформированы списки избирательных участков, уточняются ответственные по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации выборов. По городу и округу развешены информационные баннеры и плакаты.



Как сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа, на момент голосования будут работать 10 избирательных участков в городе Гусеве и 11 по территориальным отделам.



Особенностью проведения выборов в этом году станет оснащение избирательных участков автоматизированными местами по изготовлению протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом, что позволит обеспечить открытость избирательного процесса.

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