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Информация по предстоящим выборам в губернаторы Калининградской области

14 июль 2017, 22:21
Информация по предстоящим выборам в губернаторы Калининградской области
Уважаемые избиратели!

10 сентября 2017 года состоятся выборы Губернатора Калининградской области. Принять участие в голосовании может каждый гражданин Российской Федерации, зарегистрированный на территории Калининградской области, достигший на день голосования 18 лет. Голосование проводится с 7 до 21 часа по местному времени.

Узнать адрес своего избирательного участка можно воспользовавшись сервисом «Найди свой участок» на сайте избирательной комиссии Калининградской области.

Внимание! Избиратель, который 10 сентября будет находиться вне места своей регистрации (но в пределах Калининградской области), имеет возможность проголосовать на избирательном участке по месту своего фактического нахождения, оформив соответствующее заявление.

Для этого необходимо обратиться в период с 26 июля по 4 сентября включительно в территориальную комиссию по месту своей регистрации или по месту фактического нахождения (в рабочие дни с 16 до 20 часов, выходные дни с 10 до 14 часов), или
в любой МФЦ.

А начиная с 30 августа по 4 сентября включительно заявление можно оформить еще и в участковой комиссии по месту своей регистрации или по месту фактического нахождения (в рабочие дни с 16 до 20 часов, выходные дни с 10 до 14 часов).

Подать соответствующее заявление можно также, воспользовавшись порталом госуслуги в период с 26 июля по 4 сентября 2017 года.

Узнай больше на сайте избирательной комиссии Калининградской области или по телефонам горячей линии: S81-949, S82-100 (в рабочие дни с 10:00 до 20:00 часов, выходные и праздничные дни с 10:00 до 14:00 часов, 10 сентября 2017 года с 07.00 до 21:00 часа).

Как сообщалось ранее, на момент голосования будут работать 10 избирательных участков в городе Гусеве и 11 по территориальным отделам. Особенностью проведения выборов в этом году станет оснащение избирательных участков автоматизированными местами по изготовлению протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом, что позволит обеспечить открытость избирательного процесса.
Теги: выборы
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