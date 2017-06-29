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В Покровской библиотеке прошел день фантика

29 июнь 2017, 15:30
В Покровской библиотеке прошел день фантика
Магазинные прилавки пестрят изобилием сладостей. Все: и взрослые, и дети любят конфеты. Они разные на вкус, по форме, по названию, по цвету фантика. Выбирая сладости, многие обращают внимание на то, что написано на фантике. Какую тайну хранят обыкновенные фантики? Что может быть интересного в этих цветных бумажках? Ответы на эти вопросы получили дети, которые пришли в Покровскую библиотеку на мероприятие «День фантика».

Главным атрибутом этого мероприятия был красивый, шуршащий конфетный фантик. К этому дню было собрано большое количество фантиков. Сколько оказывается можно провести интересных конкурсов с фантиками, в этом смогли убедиться ребята из команды «Леденцы» и «Карамельки».

Они участвовали в конкурсе «Найди пару», «Картинка из фантиков», «Полет фантика», «Карнавал». И всех присутствующих удивило то, что из фантиков можно сделать множество разных вещей: украшения, мини-зонтики, фантики можно сворачивать в разные фигурки, вырезать, наклеивать, да и просто копить, ведь они такие нарядные! Нужны только терпение, фантазия и много фантиков!

Все присутствующие в этот день получили положительные эмоции и сладкие призы. Мероприятие прошло как всегда весело и увлекательно.
Теги: библиотека Покровское
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