В Гусевском кадетском корпусе состоялся первый выпуск 9-классников

30 июнь 2017, 00:17

29 июня в Гусевском филиале школы-интерната «Андрея Первозванного кадетского морского корпуса» состоялся первый выпуск 9-классников.



Поздравить выпускников пришли руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями отец Сергий (Евтягин) и Секретарь Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов.



На протяжении первого года обучения в кадетском корпусе ребята активно участвовали в различных мероприятиях, конкурсах, играх и соревнованиях.



Момент вручения атестатов был очень эмоциональный и трогательный. Много напутственных слов прозвучало в адрес кадетов. Каждый из них по-своему раскрылся во время обучения: ребята изменились, стали уверенными и сильными, нашли себя и поверили в себя. Своей учебой и отношением к делу доказали, что являются настоящими патриотами и гражданами нашей страны.

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