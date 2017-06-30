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В Гусевском кадетском корпусе состоялся первый выпуск 9-классников

30 июнь 2017, 00:17
В Гусевском кадетском корпусе состоялся первый выпуск 9-классников
29 июня в Гусевском филиале школы-интерната «Андрея Первозванного кадетского морского корпуса» состоялся первый выпуск 9-классников.

Поздравить выпускников пришли руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями отец Сергий (Евтягин) и Секретарь Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов.

На протяжении первого года обучения в кадетском корпусе ребята активно участвовали в различных мероприятиях, конкурсах, играх и соревнованиях.

Момент вручения атестатов был очень эмоциональный и трогательный. Много напутственных слов прозвучало в адрес кадетов. Каждый из них по-своему раскрылся во время обучения: ребята изменились, стали уверенными и сильными, нашли себя и поверили в себя. Своей учебой и отношением к делу доказали, что являются настоящими патриотами и гражданами нашей страны.
Теги: кадеты выпускники Единая Россия
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