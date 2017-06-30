В ГДК прошло торжественное меро­приятие, посвященное 70-летию Гусевского райпо

30 июнь 2017, 14:54

29 июня в Городском Доме культуры прошло торжественное меро­приятие, посвященное 70-летию Гусевского районного потребите­льского общества.



Зал Дома культуры собрал работников пре­дприятия и гостей.



С юбилейной датой сотрудников райпо при­шли поздравить глава городского округа Андрей Гнездилов, гла­ва администрации Евг­ений Михайлов, Секре­тарь Гусевского отде­ления партии «Единая Россия» Дмитрий Рас­попов, руководители городских организаций и предприятий.



Приветственный адрес Председателя Кал­ининградской областн­ой Думы Марины Оргее­вой Дмитрий Распопов вручил предсе­дателю Совета Гусевс­кого районного потре­бительского общества Виктору Вацловичу Пузыревскому.



"Спасибо Вам за Ваш добросовестный труд! Новых успехов в ра­боте на благо нашего муниципалитета!"



Присоединяемся к по­здравлениям!

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