В ГДК прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Гусевского райпо
30 июнь 2017, 14:54
29 июня в Городском Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Гусевского районного потребительского общества.райпо Городской дом культуры
Зал Дома культуры собрал работников предприятия и гостей.
С юбилейной датой сотрудников райпо пришли поздравить глава городского округа Андрей Гнездилов, глава администрации Евгений Михайлов, Секретарь Гусевского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, руководители городских организаций и предприятий.
Приветственный адрес Председателя Калининградской областной Думы Марины Оргеевой Дмитрий Распопов вручил председателю Совета Гусевского районного потребительского общества Виктору Вацловичу Пузыревскому.
"Спасибо Вам за Ваш добросовестный труд! Новых успехов в работе на благо нашего муниципалитета!"
Присоединяемся к поздравлениям!
Зал Дома культуры собрал работников предприятия и гостей.
С юбилейной датой сотрудников райпо пришли поздравить глава городского округа Андрей Гнездилов, глава администрации Евгений Михайлов, Секретарь Гусевского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, руководители городских организаций и предприятий.
Приветственный адрес Председателя Калининградской областной Думы Марины Оргеевой Дмитрий Распопов вручил председателю Совета Гусевского районного потребительского общества Виктору Вацловичу Пузыревскому.
"Спасибо Вам за Ваш добросовестный труд! Новых успехов в работе на благо нашего муниципалитета!"
Присоединяемся к поздравлениям!
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