Объявления
Новости / Общество

В ГДК прошло торжественное меро­приятие, посвященное 70-летию Гусевского райпо

30 июнь 2017, 14:54
В ГДК прошло торжественное меро­приятие, посвященное 70-летию Гусевского райпо
29 июня в Городском Доме культуры прошло торжественное меро­приятие, посвященное 70-летию Гусевского районного потребите­льского общества.

Зал Дома культуры собрал работников пре­дприятия и гостей.

С юбилейной датой сотрудников райпо при­шли поздравить глава городского округа Андрей Гнездилов, гла­ва администрации Евг­ений Михайлов, Секре­тарь Гусевского отде­ления партии «Единая Россия» Дмитрий Рас­попов, руководители городских организаций и предприятий.

Приветственный адрес Председателя Кал­ининградской областн­ой Думы Марины Оргее­вой Дмитрий Распопов вручил предсе­дателю Совета Гусевс­кого районного потре­бительского общества Виктору Вацловичу Пузыревскому.

"Спасибо Вам за Ваш добросовестный труд! Новых успехов в ра­боте на благо нашего муниципалитета!"

Присоединяемся к по­здравлениям!
Теги: райпо Городской дом культуры
125 просмотров
0
Другие новости по теме
Гусевцы приняли участие в Форуме первичных отделений Калининградского регионального отделения «Единой России»
Гусевцы приняли участие в Форуме первичных отделений Калининградского регионального отделения «Единой России»
Председатель Гусевского потребительского общества получил благодарность от областной Думы
Председатель Гусевского потребительского общества получил благодарность от областной Думы
Состоялся прием граждан секретарем Гусевского отделения «Единой России» и депутатами облдумы
Состоялся прием граждан секретарем Гусевского отделения «Единой России» и депутатами облдумы
Депутат областной Думы Михаил Зацепин встретился с коллективом Гусевской автоколонны
Депутат областной Думы Михаил Зацепин встретился с коллективом Гусевской автоколонны

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»