Против компании, занимавшейся реконструкцией водоснабжения в Междуречье, возбуждено уголовное дело
3 июль 2017, 20:56
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении калининградского предпринимателя по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как стало известно Rugrad.eu, речь может идти о руководителе компании ООО «Абсолют» Александре Малиновском.Теги: Междуречье водоснабжение Следственный комитет
По версии следствия, коммерсант создавал формальный документооборот по сделкам с целым рядом организаций, чтобы включать эти сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий предприниматель уклонился от уплаты в бюджетную систему государства налогов на добавленную стоимость и на прибыль. Общая сумма превысила 23,8 млн руб.
Как говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России, уголовное дело касается деятельности строительной компании в 2012–2014 году. На это время приходится активная работа ООО «Абсолют» в качестве подрядчика по исполнению государственного заказа. В частности, фирма заключила контракт на 9,4 млн руб. с администрацией на тот момент Гусевского муниципального района на реконструкцию системы водоснабжения в посёлке Междуречье.
Позже компания Александра Малиновского выигрывала более дорогие лоты на электронных аукционах областного правительства. Так, в 2015 году компания стала победителем конкурса на строительство канализационного коллектора для очистных сооружений в посёлке Куликово. Стоимость работ должна была составить 58,6 млн руб. Однако работы не были выполнены, а контракт расторгнут по инициативе подрядчика. Любопытно, что контракт с директором ООО «Абсолют» Александром Малиновским подписывал экс-директор «Регионального управления заказчика капитального строительства» Амир Кушхов, позже назначенный министром строительства области и арестованный в Москве 30 июня 2017 года.
По уголовному делу в отношении предпринимателя, предположительно, уклонившегося от уплаты налогов, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
По версии следствия, коммерсант создавал формальный документооборот по сделкам с целым рядом организаций, чтобы включать эти сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий предприниматель уклонился от уплаты в бюджетную систему государства налогов на добавленную стоимость и на прибыль. Общая сумма превысила 23,8 млн руб.
Как говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России, уголовное дело касается деятельности строительной компании в 2012–2014 году. На это время приходится активная работа ООО «Абсолют» в качестве подрядчика по исполнению государственного заказа. В частности, фирма заключила контракт на 9,4 млн руб. с администрацией на тот момент Гусевского муниципального района на реконструкцию системы водоснабжения в посёлке Междуречье.
Позже компания Александра Малиновского выигрывала более дорогие лоты на электронных аукционах областного правительства. Так, в 2015 году компания стала победителем конкурса на строительство канализационного коллектора для очистных сооружений в посёлке Куликово. Стоимость работ должна была составить 58,6 млн руб. Однако работы не были выполнены, а контракт расторгнут по инициативе подрядчика. Любопытно, что контракт с директором ООО «Абсолют» Александром Малиновским подписывал экс-директор «Регионального управления заказчика капитального строительства» Амир Кушхов, позже назначенный министром строительства области и арестованный в Москве 30 июня 2017 года.
По уголовному делу в отношении предпринимателя, предположительно, уклонившегося от уплаты налогов, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
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