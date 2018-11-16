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Информационный сайт города Гусева

Штумберн — Каушен — Междуречье

16 ноября 2018, 13:53
Указатель на въезде в Междуречье.
Поселение Штумберн, сейчас это поселок Междуречье, было основано в 1564 году. В 1730 году оно стало называться Каушен.

Территориально посёлок принадлежал волости Гиренена (посёлок Гривино, Неманский район) района Тильзит-Рагнит Гумбинненского правительственного округа.


Поселок Междуречье. Март 2012 год.

Каушен входил в приход поселения Краупишкена (поселок Ульяново). В поселке было несколько небольших хуторов, где проживало примерно столько же людей, сколько и в современном Междуречье.


Торжество посвященное сражению под Краупишкеном и Каушеном. Довоенное фото.

Посёлок Каушен прежде всего известен тем, что здесь состоялся ожесточенный бой в августе 1914 года во время Первой мировой войны. Об этом боевом эпизоде хорошо помнят как в Германии, так и в России. О нём написано много воспоминаний на двух языках.


Братская могила немецких воинов в Каушене. Июль 2013 год.

С Каушеном связана военная биография многих известных в истории России людей. На территории посёлка сохранилось крупное кладбище, где похоронены немецкие солдаты.

Владимир Летягин
Междуречье история
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