/ / / Штумберн — Каушен — Междуречье

16 ноября 2018, 13:53

Владимир Летягин

Поселение Штумберн, сейчас это поселок Междуречье, было основано в 1564 году. В 1730 году оно стало называться Каушен.Территориально посёлок принадлежал волости Гиренена (посёлок Гривино, Неманский район) района Тильзит-Рагнит Гумбинненского правительственного округа.Каушен входил в приход поселения Краупишкена (поселок Ульяново). В поселке было несколько небольших хуторов, где проживало примерно столько же людей, сколько и в современном Междуречье.Посёлок Каушен прежде всего известен тем, что здесь состоялся ожесточенный бой в августе 1914 года во время Первой мировой войны. Об этом боевом эпизоде хорошо помнят как в Германии, так и в России. О нём написано много воспоминаний на двух языках.С Каушеном связана военная биография многих известных в истории России людей. На территории посёлка сохранилось крупное кладбище, где похоронены немецкие солдаты.