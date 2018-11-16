/ / / Штумберн — Каушен — Междуречье

Территориально посёлок принадлежал волости Гиренена (посёлок Гривино, Неманский район) района Тильзит-Рагнит Гумбинненского правительственного округа.
Поселок Междуречье. Март 2012 год.
Каушен входил в приход поселения Краупишкена (поселок Ульяново). В поселке было несколько небольших хуторов, где проживало примерно столько же людей, сколько и в современном Междуречье.
Торжество посвященное сражению под Краупишкеном и Каушеном. Довоенное фото.
Посёлок Каушен прежде всего известен тем, что здесь состоялся ожесточенный бой в августе 1914 года во время Первой мировой войны. Об этом боевом эпизоде хорошо помнят как в Германии, так и в России. О нём написано много воспоминаний на двух языках.
Братская могила немецких воинов в Каушене. Июль 2013 год.
С Каушеном связана военная биография многих известных в истории России людей. На территории посёлка сохранилось крупное кладбище, где похоронены немецкие солдаты.
Владимир Летягин