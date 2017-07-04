До запуска ТЭЦ в Гусеве осталось пять месяцев
4 июль 2017, 14:29
Пять месяцев до запуска. Маяковскую ТЭЦ, которая возводится в Гусеве, посетили члены комитетов Госдумы по энергетике. Там же, состоялось совещание по вопросам энергобезопасности региона. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».Теги: тэс строительство
Всего в регионе будут запущены четыре новые станции — три на голубом топливе и одна угольная. В целях энергетической безопасности проект одновременно реализуется в Калининграде, Советске и Светловском городском округе. В Гусеве на данный момент завершены основные работы. В Маяковской ТЭЦ смонитрованы газотурбинные установки с генераторами, возведены здания главного корпуса и электротехнических помещений, завершен монтаж оборудования. К площадке уже подведен газ. А электрическое напряжение будет подано в течении двух недель.
Юрий Шаров директор «Интер РАО — Инжиниринг»:
— По плану мы запускаем первый блок – 1 декабря, второй блок 1 января следующего года. При этом нужно понимать, что это достаточно быстрые темпы строительства. Мы получили разрешение на строительство чуть больше года назад. И уже к концу года готовы сдавать станции.
При проектировании ТЭЦ особое внимание уделено и вопросам экологической безопасности. Проект предусматривает строительство современных очистных сооружений. Здесь применены и последние технологии шумоизоляции.
Всего в регионе будут запущены четыре новые станции — три на голубом топливе и одна угольная. В целях энергетической безопасности проект одновременно реализуется в Калининграде, Советске и Светловском городском округе. В Гусеве на данный момент завершены основные работы. В Маяковской ТЭЦ смонитрованы газотурбинные установки с генераторами, возведены здания главного корпуса и электротехнических помещений, завершен монтаж оборудования. К площадке уже подведен газ. А электрическое напряжение будет подано в течении двух недель.
Юрий Шаров директор «Интер РАО — Инжиниринг»:
— По плану мы запускаем первый блок – 1 декабря, второй блок 1 января следующего года. При этом нужно понимать, что это достаточно быстрые темпы строительства. Мы получили разрешение на строительство чуть больше года назад. И уже к концу года готовы сдавать станции.
При проектировании ТЭЦ особое внимание уделено и вопросам экологической безопасности. Проект предусматривает строительство современных очистных сооружений. Здесь применены и последние технологии шумоизоляции.
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