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До запуска ТЭЦ в Гусеве осталось пять месяцев

4 июль 2017, 14:29
До запуска ТЭЦ в Гусеве осталось пять месяцев
Пять месяцев до запуска. Маяковскую ТЭЦ, которая возводится в Гусеве, посетили члены комитетов Госдумы по энергетике. Там же, состоялось совещание по вопросам энергобезопасности региона. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».

Всего в регионе будут запущены четыре новые станции — три на голубом топливе и одна угольная. В целях энергетической безопасности проект одновременно реализуется в Калининграде, Советске и Светловском городском округе. В Гусеве на данный момент завершены основные работы. В Маяковской ТЭЦ смонитрованы газотурбинные установки с генераторами, возведены здания главного корпуса и электротехнических помещений, завершен монтаж оборудования. К площадке уже подведен газ. А электрическое напряжение будет подано в течении двух недель.

Юрий Шаров директор «Интер РАО — Инжиниринг»:
— По плану мы запускаем первый блок – 1 декабря, второй блок 1 января следующего года. При этом нужно понимать, что это достаточно быстрые темпы строительства. Мы получили разрешение на строительство чуть больше года назад. И уже к концу года готовы сдавать станции.

При проектировании ТЭЦ особое внимание уделено и вопросам экологической безопасности. Проект предусматривает строительство современных очистных сооружений. Здесь применены и последние технологии шумоизоляции.
Теги: тэс строительство
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Мираторг
# 1Мираторг
Ответьте на один вопрос: ЧТО ОТ ЭТОЙ ТЭЦ ГУСЕВУ, КРОМЕ ВЫХЛОПОВ????
Вчера, 16:05   ЦитироватьОтветить2
Плательщик податей
# 2Плательщик податей
Цитата: Мираторг
Ответьте на один вопрос: ЧТО ОТ ЭТОЙ ТЭЦ ГУСЕВУ, КРОМЕ ВЫХЛОПОВ????

Вячеслав Кравченко- замминистра энергетики РФ заверил, все 4 новые станции будут резервными. «„В базе“ будет находиться действующая калининградская ТЭЦ, соответственно, те станции, которые будут введены в начале будущего года, пока будут находиться в резерве".

Так что выхлопа не будет. А с населения области будут поборы на содержание этих четырех неработающих станций. "Денег нет но вы держитесь" уже не актуально. Входит в обиход "денег нет, но вы все равно нам будете платить".
Вчера, 16:50   ЦитироватьОтветить6
обвешанный лапшой
# 3обвешанный лапшой
ну ну.. одну уже "зарезервировали" недалеко от Немана. Миллиард укатали в бетонный саркофаг, теперь он бурьяном покрывается
Вчера, 22:26   ЦитироватьОтветить0

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