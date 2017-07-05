В мясном павильоне на ул. Победы реализовали продукцию с грубыми нарушениями

5 июль 2017, 15:47

При проведении Роспотребнадзором внеплановой проверки в отношении ИП Рассохиной И.В. (павильон по реализации мясной продукции, г. Гусев, ул. Победы, 35) выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части несоблюдения температурного режима при реализации мясной продукции, отсутствия холодильных камер, неудовлетворительного санитарного состояния торговых помещений и оборудования.



В отношении ИП Рассохиной И.В. территориальный отдел Роспотребнадзора возбудило дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ. В целях предотвращения непосредственной угрозы причинения вреда жизнью и здоровью населения применена обеспечительная мера - временный запрет деятельности, материалы переданы в суд.



26 июня 2017 года Гусевский городской округ Калининградской области признал виновной ИП Рассохину И.В. в совершении выявленных нарушений, и с учетом их характера, посягающего на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественной опасности, согласившись с позицией Управления, назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности предпринимателя сроком на 60 (шестьдесят) суток.

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