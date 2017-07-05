В Гусеве сотрудники ГИБДД провели для школьников конкурс «Дорожная эстафета»

5 июль 2017, 17:31

В Гусеве инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками Управлением образования районной администрации провели для детей и подростков конкурс «Дорожная эстафета».



В соревнованиях приняли участие 4 команды, каждая состояла из трех мальчиков и двух девочек. Как должен себя вести пешеход, какие меры безопасности необходимо соблюдать пассажиру, какую опасность в себе таит извилистая дорога – эти и другие вопросы были заданы участникам эстафеты. Ребята успешно прошли все 7 этапов конкурса, которые включали в себя задания по Правилам дорожного движения.



По итогам соревнований первое место заняла команда школы № 1, «серебро» досталось учащимся школы №3, на третью ступеньку условного пьедестала поднялись ребята из и школы №5. Победители и участники конкурса получили грамоты и дипломы.

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