В Гусевском музее открылась выставка художницы Юлии Пономарчук «Акварельная мозаика»
6 июль 2017, 00:34
30 июня 2017 года в Гусевском городском музее открылась персональная выставка «Акварельная мозаика» художницы Юлии Пономарчук.музей выставка
Приглашаем Вас дорогие друзья, коллеги и жители города, посетить выставку, где каждый сможет насладиться красотой прозрачности и лёгкости этой чудо краски - акварели!
На выставке представлены натюрморты и пейзажи выполненные акварелью, которые поднимут ваше настроение!
Акварель – сочетания жизни,
Переходы в её глубине.
А возьми и на лист её брызни,
И всё заиграет как в сказочном сне.
Стога все я охрой подправлю,
Достану я ультрамарин
И капли я кистью добавлю,
И пущу цвет от гор до глубин.
И вот так, потихоньку, слегка,
Я все мысли свои изложу.
На холсте прогулялась мечта,
На него с наслажденьем смотрю.
Акварель – не простая забава,
Акварель – это краски души.
И чувств в ней кипящая лава,
Их так много – хоть жизнь всю пиши!
Приглашаем Вас дорогие друзья, коллеги и жители города, посетить выставку, где каждый сможет насладиться красотой прозрачности и лёгкости этой чудо краски - акварели!
На выставке представлены натюрморты и пейзажи выполненные акварелью, которые поднимут ваше настроение!
Акварель – сочетания жизни,
Переходы в её глубине.
А возьми и на лист её брызни,
И всё заиграет как в сказочном сне.
Стога все я охрой подправлю,
Достану я ультрамарин
И капли я кистью добавлю,
И пущу цвет от гор до глубин.
И вот так, потихоньку, слегка,
Я все мысли свои изложу.
На холсте прогулялась мечта,
На него с наслажденьем смотрю.
Акварель – не простая забава,
Акварель – это краски души.
И чувств в ней кипящая лава,
Их так много – хоть жизнь всю пиши!
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