В Гусевском музее открылась выставка художницы Юлии Пономарчук «Акварельная мозаика»

6 июль 2017, 00:34

30 июня 2017 года в Гусевском городском музее открылась персональная выставка «Акварельная мозаика» художницы Юлии Пономарчук.



Приглашаем Вас дорогие друзья, коллеги и жители города, посетить выставку, где каждый сможет насладиться красотой прозрачности и лёгкости этой чудо краски - акварели!



На выставке представлены натюрморты и пейзажи выполненные акварелью, которые поднимут ваше настроение!



Акварель – сочетания жизни,

Переходы в её глубине.

А возьми и на лист её брызни,

И всё заиграет как в сказочном сне.

Стога все я охрой подправлю,

Достану я ультрамарин

И капли я кистью добавлю,

И пущу цвет от гор до глубин.

И вот так, потихоньку, слегка,

Я все мысли свои изложу.

На холсте прогулялась мечта,

На него с наслажденьем смотрю.

Акварель – не простая забава,

Акварель – это краски души.

И чувств в ней кипящая лава,

Их так много – хоть жизнь всю пиши!

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