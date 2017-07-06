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Нейройога, робототехника и точные науки: как в «Технополисе GS» готовят инженеров с детского сада

6 июль 2017, 16:33
Воспитанники Центра раннего развития в «Технополисе GS» (инвестиционный проект GS Group в г. Гусеве Калининградской области) точно знают, кем станут, когда вырастут. Образовательная программа учитывает возраст и интеллектуальные способности каждого ребенка и формирует по-настоящему разностороннюю личность: помимо базовых дисциплин — русского и английского языков, математики, страноведения, музыки, физической культуры, дети изучают 3D-конструирование, занимаются робототехникой, играют в шахматы и даже пробуют себя в роли врача и пожарного. Обучение ведется по инновационным авторским методикам.

Мы рады сообщить вам, что Центр раннего развития получил лицензию на образовательную деятельность. В связи с этим объявляется дополнительный набор детей. Обращаем ваше внимание, что детский сад работает для всех жителей города Гусева.

Центр раннего развития находится в коттеджном поселке «Технополиса GS». Это первый частный детский сад на территории города Гусева, который функционирует около года, где создана неповторимая атмосфера для ребенка, обеспечивающая все самое лучшее: от качественных занятий до комфортных комнат с дизайнерской мебелью и развивающими игрушками и полезной вкусной еды.

Подробнее на сайте «GS Group».

Ждем вас и ваших деток в нашей дружной компании. Количество мест ограничено.

Если предложение вам интересно, просим связаться с директором Центра Инной Анатольевной Прожоренко по тел. +7 911 852 54 99.

Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы.
С уважением, коллектив Центра раннего развития.
Теги: Технополис GS детский сад
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