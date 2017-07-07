Красота Гусева требует жертв: началась война за землю
7 июль 2017, 14:36
На востоке Калининградской области - в райцентре Гусеве - разгорается скандал вокруг недавно возведенного православного храма. Чтобы облагородить прилегающую к церкви территорию, администрация города решила снести все стоящие рядом дома. Для этого ни с того ни с сего их признали аварийными. Естественно, собственники не согласны с таким планом. Их позицию поддержали и суды различных уровней, вот только местные власти уступать не собираются. Статью об этом опубликовал портал «Общественный контроль».Теги: храм Админстрация Гусевского района загс
Основанием для начала конфликта послужило появление в Гусеве в ноябре прошлого года храма Всех Святых. На церемонию освещения из Москвы приехал сам Патриарх Всея Руси Кирилл. Кроме него на мероприятии присутствовали множество должностных лиц, в том числе врио губернатора Антон Алиханов, мэр Калининграда Александр Ярошук и полпред президента в СЗФО Николай Цуканов, по чьей инициативе, собственно, и было начато строительства храма в 2010 году. В то время он занимал должность главы Гусевского муниципального района.
Для храма выбрали лучший земельный участок: стройку запланировали в самом центре Гусева, неподалеку от городской площади, на берегу реки Писсы. Ранее на том же месте располагалась лютеранская кирха, так что фундамент уже был готов.
Возведение божьей обители затянулось на несколько лет. Ведь стройка велась исключительно за счет пожертвований, без поддержки со стороны городских властей. За эти годы храм успел подняться от фундамента чуть больше чем на метр.
Ситуация резко изменилась в 2016 году, когда патриарх Кирилл известил всех о своем визите в Калининградскую область. Храм достраивали всем миром буквально накануне приезда высокопоставленного гостя.
В результате город получил себе новое сердце в виде красивейшего здания с золотыми куполами. Поэтому администрация города решила, что храм следует окружить соответствующим обрамлением и разработала проект благоустройства центральной площади.
Реконструкция предусматривала появление круговой развязки дорожного движения на пересечении улиц Победы и Ленина. Рядом с соборной площадью планировалось построить постоянную сцену в виде римского амфитеатра, разместить зеленую зону, посадить цветы. И, наконец, снести два устаревших, портящих общий вид здания.
Следует отметить, что местная епархия РПЦ упорно настаивала на скорейшем проведении всех необходимых работ.
Из двух зданий, выбранных в жертву благополучию Гусева, первым под снос отправился двухэтажный особнячок, в котором ранее располагался военкомат. Работы по демонтажу были полностью согласованы с Минобороны РФ. Военкома переселили в другое, уже обустроенное здание. Строители управились за несколько дней, успев закончить еще до приезда патриарха.
Теперь оставалось решить вопрос со вторым строением, что оказалось куда сложнее. Им оказался трехэтажный дом, два верхних этажа которого занимает хостел. На первом же долгое время находился местный ЗАГС.
Первым делом был поднят вопрос о переносе дворца бракосочетаний в новое здание. Для него был выбран исторический особняк конца XIX века на перекрестке улиц Артиллерийской и Московской, который ранее Министерство обороны РФ передало местной администрации. Однако здание находится в крайне запущенном состоянии, и на его ремонт требуется около 32,8 млн рублей.
Во время своего последнего визита в Гусев 17 мая врио губернатора Антон Алиханов заявил, что правительство области поможет муниципалитету получить финансирование из федеральных ресурсов для ремонта будущего ЗАГСа. Однако прошло уже почти два месяца, а каких-либо реальных действий в этом направлении так и не было предпринято.
Следует отметить, что некоторых местных активистов крайне удивил то, что ЗАГСу требуется новое помещение. Так, один из местных предпринимателей заявил о том, что еще в 2007 году в вышеупомянутом здании был проведен капитальный ремонт стоимостью 2 млн рублей за счет гусевских бизнесменов.
Теперь же, со слов руководителя учреждения, помещения эти внезапно были признаны аварийными, поэтому ЗАГС попросили съехать, а власти просят деньги на ремонт нового места.
Более того, один из собственников спорного здания, Павел Якушев, заявляет, что решение о признании здания аварийным, датированное сентябрем 2016 года, и вовсе было признано судом незаконным.
В итоге совладельцы бывшего здания ЗАГСа заняли круговую оборону, не желая уступать местной администрации. Как сообщил один из хозяев хостела, в 2016 году власти заключили сделку стоимостью в 100 тысяч рублей с местной «независимой» фирмой, чтобы та провела проверку помещений на первом этаже. По результатам был вынесен вердикт - здание находится в аварийном состоянии.
Примечательно, что работники этой фирмы так ни разу и не посетили «аварийное» строение, обосновав свое итоговое решение простыми наблюдениями со стороны. Однако результат проверки был подтвержден межведомственной комиссией горадминистрации и самой горадминистрацией. В апреле собственники помещений получили письмо от властей, в котором говорилось, что здание подлежит демонтажу.
Владельцы здания, возмущенные таким решением, заказали собственную проверку в местном бюро ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», которое признало состояние дома вполне приемлемым.
Далее последовал иск в суд от владельцев хостела на администрацию города, в котором требовалось признать решение местных властей незаконным. Суд Гусева, а позже и Калининградский областной суд полностью поддержали частных владельцев и отменили постановление об аварийном состоянии дома.
Параллельно с судебными тяжбами велись яростные торги за каждый квадратный метр здания, которое для начала необходимо было выкупить у собственников. Администрация как могла старалась занизить цену, и это неудивительно, учитывая, что на тот момент все были уверены в скором уничтожении особняка.
Кстати, еще в августе 2016 года здание осталось без воды из-за неизвестной аварии, случившейся в ходе неких строительных работ неподалеку. Ситуация стала еще более подозрительной, когда на все запросы владельца в муниципалитет с просьбой помочь решить проблему ему так ничего и не ответили.
За это время ситуация не изменилась ни на толику. По-прежнему ведутся переговоры о выкупе земельного участка вместе с домом. Как и раньше - безуспешно. Хостел все так же лишен водоснабжения (воду подвозят за деньги), хотя электричество еще подается.
На официальный запрос СМИ о том, что вообще происходит на центральной площади города, власти Гусева сделали довольно интересное заявление:
- Проект реконструкции центральной площади города пока еще не разработан, поэтому говорить о выкупе и переселении собственников здания по проспекту Ленина, 38 преждевременно.
Однако такой ответ совершенно не вяжется с тем, что происходит в действительности.
На деле имеется нормальное здание ЗАГСа, которое всеми правдами и неправдами пытаются признать аварийным, чтобы снести без особых затрат. При этом новое помещение для бракосочетаний еще не готово и по-прежнему нуждается в дорогостоящем ремонте.
В целом мотивы местной власти понятны. Сделать лобное место в Гусеве красивым и цепляющим глаз - затея достойная. Однако, несмотря на благие намерения, закон есть закон, и сегодня он не на стороне администрации.
Никто не отрицает, что Гусев нуждается в украшении, и начинать, естественно, следует с главной площади. Но важно, чтобы в погоне за красотой не страдали обычные люди. Ведь благополучие любого города в первую очередь оценивается по благополучию его жителей.
Всем миром в последний момент
Основанием для начала конфликта послужило появление в Гусеве в ноябре прошлого года храма Всех Святых. На церемонию освещения из Москвы приехал сам Патриарх Всея Руси Кирилл. Кроме него на мероприятии присутствовали множество должностных лиц, в том числе врио губернатора Антон Алиханов, мэр Калининграда Александр Ярошук и полпред президента в СЗФО Николай Цуканов, по чьей инициативе, собственно, и было начато строительства храма в 2010 году. В то время он занимал должность главы Гусевского муниципального района.
Для храма выбрали лучший земельный участок: стройку запланировали в самом центре Гусева, неподалеку от городской площади, на берегу реки Писсы. Ранее на том же месте располагалась лютеранская кирха, так что фундамент уже был готов.
Возведение божьей обители затянулось на несколько лет. Ведь стройка велась исключительно за счет пожертвований, без поддержки со стороны городских властей. За эти годы храм успел подняться от фундамента чуть больше чем на метр.
Ситуация резко изменилась в 2016 году, когда патриарх Кирилл известил всех о своем визите в Калининградскую область. Храм достраивали всем миром буквально накануне приезда высокопоставленного гостя.
В результате город получил себе новое сердце в виде красивейшего здания с золотыми куполами. Поэтому администрация города решила, что храм следует окружить соответствующим обрамлением и разработала проект благоустройства центральной площади.
Реконструкция предусматривала появление круговой развязки дорожного движения на пересечении улиц Победы и Ленина. Рядом с соборной площадью планировалось построить постоянную сцену в виде римского амфитеатра, разместить зеленую зону, посадить цветы. И, наконец, снести два устаревших, портящих общий вид здания.
Следует отметить, что местная епархия РПЦ упорно настаивала на скорейшем проведении всех необходимых работ.
Из двух зданий, выбранных в жертву благополучию Гусева, первым под снос отправился двухэтажный особнячок, в котором ранее располагался военкомат. Работы по демонтажу были полностью согласованы с Минобороны РФ. Военкома переселили в другое, уже обустроенное здание. Строители управились за несколько дней, успев закончить еще до приезда патриарха.
Так аварийный или не аварийный?
Теперь оставалось решить вопрос со вторым строением, что оказалось куда сложнее. Им оказался трехэтажный дом, два верхних этажа которого занимает хостел. На первом же долгое время находился местный ЗАГС.
Первым делом был поднят вопрос о переносе дворца бракосочетаний в новое здание. Для него был выбран исторический особняк конца XIX века на перекрестке улиц Артиллерийской и Московской, который ранее Министерство обороны РФ передало местной администрации. Однако здание находится в крайне запущенном состоянии, и на его ремонт требуется около 32,8 млн рублей.
Во время своего последнего визита в Гусев 17 мая врио губернатора Антон Алиханов заявил, что правительство области поможет муниципалитету получить финансирование из федеральных ресурсов для ремонта будущего ЗАГСа. Однако прошло уже почти два месяца, а каких-либо реальных действий в этом направлении так и не было предпринято.
Следует отметить, что некоторых местных активистов крайне удивил то, что ЗАГСу требуется новое помещение. Так, один из местных предпринимателей заявил о том, что еще в 2007 году в вышеупомянутом здании был проведен капитальный ремонт стоимостью 2 млн рублей за счет гусевских бизнесменов.
Теперь же, со слов руководителя учреждения, помещения эти внезапно были признаны аварийными, поэтому ЗАГС попросили съехать, а власти просят деньги на ремонт нового места.
Более того, один из собственников спорного здания, Павел Якушев, заявляет, что решение о признании здания аварийным, датированное сентябрем 2016 года, и вовсе было признано судом незаконным.
В итоге совладельцы бывшего здания ЗАГСа заняли круговую оборону, не желая уступать местной администрации. Как сообщил один из хозяев хостела, в 2016 году власти заключили сделку стоимостью в 100 тысяч рублей с местной «независимой» фирмой, чтобы та провела проверку помещений на первом этаже. По результатам был вынесен вердикт - здание находится в аварийном состоянии.
Примечательно, что работники этой фирмы так ни разу и не посетили «аварийное» строение, обосновав свое итоговое решение простыми наблюдениями со стороны. Однако результат проверки был подтвержден межведомственной комиссией горадминистрации и самой горадминистрацией. В апреле собственники помещений получили письмо от властей, в котором говорилось, что здание подлежит демонтажу.
«Говорить о выкупе здания преждевременно»
Владельцы здания, возмущенные таким решением, заказали собственную проверку в местном бюро ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», которое признало состояние дома вполне приемлемым.
Далее последовал иск в суд от владельцев хостела на администрацию города, в котором требовалось признать решение местных властей незаконным. Суд Гусева, а позже и Калининградский областной суд полностью поддержали частных владельцев и отменили постановление об аварийном состоянии дома.
Параллельно с судебными тяжбами велись яростные торги за каждый квадратный метр здания, которое для начала необходимо было выкупить у собственников. Администрация как могла старалась занизить цену, и это неудивительно, учитывая, что на тот момент все были уверены в скором уничтожении особняка.
Кстати, еще в августе 2016 года здание осталось без воды из-за неизвестной аварии, случившейся в ходе неких строительных работ неподалеку. Ситуация стала еще более подозрительной, когда на все запросы владельца в муниципалитет с просьбой помочь решить проблему ему так ничего и не ответили.
За это время ситуация не изменилась ни на толику. По-прежнему ведутся переговоры о выкупе земельного участка вместе с домом. Как и раньше - безуспешно. Хостел все так же лишен водоснабжения (воду подвозят за деньги), хотя электричество еще подается.
На официальный запрос СМИ о том, что вообще происходит на центральной площади города, власти Гусева сделали довольно интересное заявление:
- Проект реконструкции центральной площади города пока еще не разработан, поэтому говорить о выкупе и переселении собственников здания по проспекту Ленина, 38 преждевременно.
Однако такой ответ совершенно не вяжется с тем, что происходит в действительности.
На деле имеется нормальное здание ЗАГСа, которое всеми правдами и неправдами пытаются признать аварийным, чтобы снести без особых затрат. При этом новое помещение для бракосочетаний еще не готово и по-прежнему нуждается в дорогостоящем ремонте.
В целом мотивы местной власти понятны. Сделать лобное место в Гусеве красивым и цепляющим глаз - затея достойная. Однако, несмотря на благие намерения, закон есть закон, и сегодня он не на стороне администрации.
Никто не отрицает, что Гусев нуждается в украшении, и начинать, естественно, следует с главной площади. Но важно, чтобы в погоне за красотой не страдали обычные люди. Ведь благополучие любого города в первую очередь оценивается по благополучию его жителей.
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