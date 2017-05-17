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В ближайшие два месяца Гусевская больница ожидает прибытие на работу четырёх врачей

10 июль 2017, 18:08
В ближайшие два месяца Гусевская больница ожидает прибытие на работу четырёх врачей
В ближайшие два месяца Гусевская городская больница ожидает прибытие на работу четырёх врачей, об этом в интервью «Комсомолке» сказал врио министра здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.

«Онколог приехал, работает в Пионерском. Группа онкологов заехала в Центральную городскую клиническую больницу. Я очень горд тем, что в регион приехал молодой и очень талантливый врач, который возглавил в Центральной городской клинической больнице службу реанимации, и именно он назначен главным врачом на ЧМ-18 в Калининградской области – Денис Кирюшин. Очень боролись мы за сохранение у нас в регионе сильного врача, которая будет работать гинекологом в Центре женского здоровья. Остается доктор, будет работать! Приехал маммолог. Мы еще ожидаем восемь врачей в Советск и четырех – в Гусев уже в ближайшие два месяца», - ответил Александр Кравченко на просьбу корреспондента привести примеры того, что врачи едут в регион.

Также, в 2017 году планируется начать ремонт кабинета патологии шейки матки в Гусеве. Об этом врио министра здравоохранения Калининградской области сообщил информационному агенству «Русский Запад».

«Кабинет был открыт в 2016 году и обследование уже прошли несколько тысяч женщин. Точную цифру не скажу, но довольно много выявлено злокачественных опухолей шейки матки. К счастью, на ранних стадиях. Там есть хорошие подготовленные специалисты плюс мы сейчас обсуждаем вопрос и выходим в ремонт этого помещения, где расположен Кабинет, стационара. В этом году ремонт там должны начать для того, чтобы придать ему (кабинету, - прим. РЗ) еще и приятный жизнерадостный вид вдобавок ко всему», - сказал Александр Кравченко.
Теги: больница
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
Я очень горд тем, что в регион приехал молодой и очень талантливый врач, который возглавил в Центральной городской клинической больнице службу реанимации, и именно он назначен главным врачом на ЧМ-18 в Калининградской области – Денис Кирюшин.
Что Вы несете,какой ЧМ...людей лечить некому... в Гусев -не придут,ЭнуазистЫ(в количестве ,хотя бы 4 человек):)
Вчера, 20:41   ЦитироватьОтветить1
Макиавелли
# 2Макиавелли
Молодому и талантливому практиковать во благо надо, а не возглавлять...
Вчера, 22:16   ЦитироватьОтветить0

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