В Гусеве только в одном месте разрешена торговля арбузами и дынями

11 июль 2017, 18:58

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области назвало места, где разрешена реализация бахчевых культур и кваса.В городе Гусеве торговля бахчевыми допустима только на улице Победы, 6 (ориентир – бывший кинотеатр). Разрешенных мест для торговли квасом в Гусеве нет.Осуществление торговли в иных местах является административным правонарушением и предусматривает наказание в соответствии со статьями 58 и 59 Кодекса Калининградской области об административных правонарушениях.Роспотребнадзор организовал горячую линию по телефонам: 53-84-36, 67-46-07 для приема сведений от населения о случаях несанкционированной торговли бахчевыми культурами и квасом.