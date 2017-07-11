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В Гусеве только в одном месте разрешена торговля арбузами и дынями

11 июль 2017, 18:58
В Гусеве только в одном месте разрешена торговля арбузами и дынями
Управление Роспотребнадзора по Калининградской области назвало места, где разрешена реализация бахчевых культур и кваса.

В городе Гусеве торговля бахчевыми допустима только на улице Победы, 6 (ориентир – бывший кинотеатр). Разрешенных мест для торговли квасом в Гусеве нет.

Осуществление торговли в иных местах является административным правонарушением и предусматривает наказание в соответствии со статьями 58 и 59 Кодекса Калининградской области об административных правонарушениях.

Роспотребнадзор организовал горячую линию по телефонам: 53-84-36, 67-46-07 для приема сведений от населения о случаях несанкционированной торговли бахчевыми культурами и квасом.

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Теги: Роспотребнадзор
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Гость Виталий
# 1Гость Виталий
Интересно, админ этого сайта дебил или аутист? Как можно подавать такие новости\?
Вчера, 20:28   ЦитироватьОтветить0
Admin
# 2Admin
Цитата: Гость Виталий
Интересно, админ этого сайта дебил или аутист? Как можно подавать такие новости\?

Вы тоже не сильно умным кажетесь написав оскорбления. Так что не так с этой новостью и почему её нельзя было размещать?
Вчера, 21:53   ЦитироватьОтветить2
Гость Виталий
# 3Гость Виталий
Цитата: Admin
Цитата: Гость Виталий
Интересно, админ этого сайта дебил или аутист? Как можно подавать такие новости\?

Вы тоже не сильно умным кажетесь написав оскорбления. Так что не так с этой новостью и почему её нельзя было размещать?

Давайте я вам дам еще шанс перечитать статью и вы ее исправите.
Вчера, 22:04   ЦитироватьОтветить0
Admin
# 4Admin
Цитата: Гость Виталий
Давайте я вам дам еще шанс перечитать статью и вы ее исправите.

Давайте без шансов, просто поясните что по вашему мнению не так
Вчера, 22:14   ЦитироватьОтветить0
Гость Виталий
# 5Гость Виталий
Цитата: Admin
Цитата: Гость Виталий
Давайте я вам дам еще шанс перечитать статью и вы ее исправите.

Давайте без шансов, просто поясните что по вашему мнению не так

Хорошо, как скажите. Статья должна была быть посвящена УЛИЧНОЙ торговле квасом и бахчой. А вы написали про всю торговлю. Неужели, так трудно найти людей для помощи написания статей. Могу помочь бесплатно..
Вчера, 22:30   ЦитироватьОтветить0
Admin
# 6Admin
Цитата: Гость Виталий
Цитата: Admin
Цитата: Гость Виталий
Давайте я вам дам еще шанс перечитать статью и вы ее исправите.

Давайте без шансов, просто поясните что по вашему мнению не так

Хорошо, как скажите. Статья должна была быть посвящена УЛИЧНОЙ торговле квасом и бахчой. А вы написали про всю торговлю. Неужели, так трудно найти людей для помощи написания статей. Могу помочь бесплатно..

Может вы и правы, однако на сайте роспотребнадзора ни слова про уличную торговлю. Никаких пояснений по этому поводу нет.
Вчера, 22:47   ЦитироватьОтветить0
Китай
# 7Китай
Гость Виталий,
Не пойти ли Вам подальше. Если не нравиться новости на сайте так не читайте их и не заходите на этот ресурс. Создай свой ресурс и пиши что хочешь! Тебя о помощи в написанным непростом. Лежи себе на диване и неумнячай.
Вчера, 22:48   ЦитироватьОтветить2

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