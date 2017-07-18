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В Калининградской области стартовала уборочная кампания

18 июль 2017, 15:17
В Калининградской области стартовала уборочная кампания
Сельхозпроизводители начали уборку урожая с озимого ячменя - самой скороспелой зерновой культуры.

Уборка уже ведется в Гусевском и Правдинском городских округах и Нестеровском районе. Урожайность зерновых в бункерном весе предварительно составила 47,5 центнера гектара.

«Несмотря на то, что на время сева пришелся неблагоприятный период – критическое переувлажнение почвы, первые результаты уборки зерновых позволяют рассчитывать на хороший урожай. Предварительная урожайность озимого ячменя превышает аналогичный среднероссийский показатель», - сказала временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Наталья Шевцова.

Вся посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай - 2017 составляет около 250 тысяч гектаров. Из них половина приходится на зерновые и зернобобовые культуры.
Теги: сельское хозяйство
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