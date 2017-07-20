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В Гусеве чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей за игнорирование обращений граждан

20 июль 2017, 17:55
В Гусеве чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей за игнорирование обращений граждан
Гусевская городская прокуратура проверила соблюдение сотрудниками администрации МО «Гусевский городской округ» порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что в начале марта в администрацию муниципалитета поступило коллективное обращение граждан по вопросам местного значения.

Несмотря на то, что Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», установлен 30-дневный срок для дачи ответа заявителям, первый заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» (ответственный исполнитель), ответ на коллективное обращение не направлял более 1,5 месяцев.

В связи с этим Гусевский городской прокурор в отношении указанного чиновника возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.59 КоАП РФ.

Суд, рассмотрев материалы административного производства, привлек первого заместителя главы городской администрации к административной ответственности и оштрафовал его на 5 тысяч рублей.
Теги: Админстрация Гусевского района
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правда
# 1правда
Молодцы , что обратились в прокуратуру,давно пора их поставить на место. Не могут с людьми работать пусть идут улицу метут.
Вчера, 21:50   ЦитироватьОтветить1
Гость гость
# 2Гость гость
какой главушка такая и администрация
Вчера, 22:55   ЦитироватьОтветить0

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