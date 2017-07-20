В Гусеве чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей за игнорирование обращений граждан

20 июль 2017, 17:55

Гусевская городская прокуратура проверила соблюдение сотрудниками администрации МО «Гусевский городской округ» порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.



Установлено, что в начале марта в администрацию муниципалитета поступило коллективное обращение граждан по вопросам местного значения.



Несмотря на то, что Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», установлен 30-дневный срок для дачи ответа заявителям, первый заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» (ответственный исполнитель), ответ на коллективное обращение не направлял более 1,5 месяцев.



В связи с этим Гусевский городской прокурор в отношении указанного чиновника возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.59 КоАП РФ.



Суд, рассмотрев материалы административного производства, привлек первого заместителя главы городской администрации к административной ответственности и оштрафовал его на 5 тысяч рублей.

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