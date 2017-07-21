Здание бывшей школы №3 планируют отремонтировать под служебное жилье
21 июль 2017, 12:59
На прошлой неделе прошло очередное заседание окружного Совета депутатов под председательством главы Гусевского городского округа – председателя окружного Совета депутатов Андрея Гнездилова. Об этом пишет пресс-секретарь городской администрации на своей странице в «ВКонтакте».школа ремонт
Помимо вопросов повестки заседания был вопрос, который вынес глава администрации Евгений Михайлов на обсуждение депутатов вне основного заседания и касался он реконструкции бывшего здания школы №3, которое расположено на улице Ю. Смирнова.
Напомним нашим читателям, что четыре года назад в Гусеве была построена новая школа с бассейном по улице Советской на 1000 мест. Тогда в новую школу, путем объединения, были переведены коллективы МОУ СОШ №3 и МОУ СОШ №6 и здание на ул. Ю. Смирнова осталось пустовать. Тогда же несколько лет назад депутаты принимали решение о передаче пустующего здания в федеральную собственность. Потому как именно в здание бывшей школы №3 планировалось перевести гусевскую прокуратуру, МО МВД РФ «Гусевский», МРЭО, отдел ФСБ, военный комиссариат, службу судебных приставов и вневедомственную охрану. Тем самым сконцентрировать в одном месте все федеральные структуры на территории округа.
Несмотря на то, что решение было принято, федеральные структуры не торопились здание принимать, ссылаясь на отсутствие денежных средств на проведение ремонтных работ, а бремя охраны и содержания здания лежало на муниципалитете.
В этом году глава администрации Евгений Михайлов принял решение об обращением к депутатам окружного Совета и возврате в муниципальную собственность здания бывшей школы и реконструкцию его под малосемейные квартиры для приглашенных врачей, учителей и специалистов других отраслей, необходимых нашему округу. Сотрудники отдела архитектуры администрации округа разработали проект планировки здания, поэтажный план расположения однокомнатных и двухкомнатных малогабаритных квартир, а также благоустройство прилегающей территории. И именно этот проект был представлен на обсуждение народным избранникам.
По мнению главного архитектора города Дима Охрименко в здании бывшей школы можно расположить 82 квартиры, а в помещениях бывшего спортивного зала и столовой могут разместиться магазин и кафе. Также согласно проекту-планировки, предложенного архитектором, возле будущего общежития будет парковка, детская игровая площадка и небольшой сквер.
«А так как территория возле здания бывшей школы большая, то есть возможность там строительства двух трехэтажных домов, - рассказывал депутатам главный архитектор, - примерная стоимость реконструкции пустующего здания под жилье для приглашенных специалистов составит около 80 миллионов рублей».
В свою очередь глава администрации Евгений Михайлов отметил, что после изготовления проектно-сметной документации у муниципалитета появится возможность подавать документы в федеральные и региональные программы для получения денежных средств на реконструкцию здания под жилье для врачей и учителей.
Во время обсуждения среди окружных депутатов высказывались мнения о том, что нет необходимости в реконструкции здания, что лучше приобретать готовое жилье. Иные депутаты считали, что муниципалитету вообще не нужно общежитие. Однако большинство народных избранников сошлось во мнение, что реконструкция здания позволит решить кадровые вопросы как в сфере здравоохранения, так и образования.
«Многие из учителей и врачей, а также других специалистов после окончания вузов начинали свою трудовую деятельность, проживая в общежитии. Конечно, когда они будут создавать семьи, однокомнатные квартиры им станут малы, и они будут брать ипотечные кредиты для улучшения жилищных условий, а в освободившиеся помещения мы сможем приглашать других специалистов», - резюмировал Андрей Гнездилов.
Помимо вопросов повестки заседания был вопрос, который вынес глава администрации Евгений Михайлов на обсуждение депутатов вне основного заседания и касался он реконструкции бывшего здания школы №3, которое расположено на улице Ю. Смирнова.
Напомним нашим читателям, что четыре года назад в Гусеве была построена новая школа с бассейном по улице Советской на 1000 мест. Тогда в новую школу, путем объединения, были переведены коллективы МОУ СОШ №3 и МОУ СОШ №6 и здание на ул. Ю. Смирнова осталось пустовать. Тогда же несколько лет назад депутаты принимали решение о передаче пустующего здания в федеральную собственность. Потому как именно в здание бывшей школы №3 планировалось перевести гусевскую прокуратуру, МО МВД РФ «Гусевский», МРЭО, отдел ФСБ, военный комиссариат, службу судебных приставов и вневедомственную охрану. Тем самым сконцентрировать в одном месте все федеральные структуры на территории округа.
Несмотря на то, что решение было принято, федеральные структуры не торопились здание принимать, ссылаясь на отсутствие денежных средств на проведение ремонтных работ, а бремя охраны и содержания здания лежало на муниципалитете.
В этом году глава администрации Евгений Михайлов принял решение об обращением к депутатам окружного Совета и возврате в муниципальную собственность здания бывшей школы и реконструкцию его под малосемейные квартиры для приглашенных врачей, учителей и специалистов других отраслей, необходимых нашему округу. Сотрудники отдела архитектуры администрации округа разработали проект планировки здания, поэтажный план расположения однокомнатных и двухкомнатных малогабаритных квартир, а также благоустройство прилегающей территории. И именно этот проект был представлен на обсуждение народным избранникам.
По мнению главного архитектора города Дима Охрименко в здании бывшей школы можно расположить 82 квартиры, а в помещениях бывшего спортивного зала и столовой могут разместиться магазин и кафе. Также согласно проекту-планировки, предложенного архитектором, возле будущего общежития будет парковка, детская игровая площадка и небольшой сквер.
«А так как территория возле здания бывшей школы большая, то есть возможность там строительства двух трехэтажных домов, - рассказывал депутатам главный архитектор, - примерная стоимость реконструкции пустующего здания под жилье для приглашенных специалистов составит около 80 миллионов рублей».
В свою очередь глава администрации Евгений Михайлов отметил, что после изготовления проектно-сметной документации у муниципалитета появится возможность подавать документы в федеральные и региональные программы для получения денежных средств на реконструкцию здания под жилье для врачей и учителей.
Во время обсуждения среди окружных депутатов высказывались мнения о том, что нет необходимости в реконструкции здания, что лучше приобретать готовое жилье. Иные депутаты считали, что муниципалитету вообще не нужно общежитие. Однако большинство народных избранников сошлось во мнение, что реконструкция здания позволит решить кадровые вопросы как в сфере здравоохранения, так и образования.
«Многие из учителей и врачей, а также других специалистов после окончания вузов начинали свою трудовую деятельность, проживая в общежитии. Конечно, когда они будут создавать семьи, однокомнатные квартиры им станут малы, и они будут брать ипотечные кредиты для улучшения жилищных условий, а в освободившиеся помещения мы сможем приглашать других специалистов», - резюмировал Андрей Гнездилов.
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