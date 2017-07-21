Объявления
Новости / Общество

Здание бывшей школы №3 планируют отремонтировать под служебное жилье

21 июль 2017, 12:59
Здание бывшей школы №3 планируют отремонтировать под служебное жилье
На прошлой неделе прошло очередное заседание окружного Совета депутатов под председательством главы Гусевского городского округа – председателя окружного Совета депутатов Андрея Гнездилова. Об этом пишет пресс-секретарь городской администрации на своей странице в «ВКонтакте».

Помимо вопросов повестки заседания был вопрос, который вынес глава администрации Евгений Михайлов на обсуждение депутатов вне основного заседания и касался он реконструкции бывшего здания школы №3, которое расположено на улице Ю. Смирнова.

Напомним нашим читателям, что четыре года назад в Гусеве была построена новая школа с бассейном по улице Советской на 1000 мест. Тогда в новую школу, путем объединения, были переведены коллективы МОУ СОШ №3 и МОУ СОШ №6 и здание на ул. Ю. Смирнова осталось пустовать. Тогда же несколько лет назад депутаты принимали решение о передаче пустующего здания в федеральную собственность. Потому как именно в здание бывшей школы №3 планировалось перевести гусевскую прокуратуру, МО МВД РФ «Гусевский», МРЭО, отдел ФСБ, военный комиссариат, службу судебных приставов и вневедомственную охрану. Тем самым сконцентрировать в одном месте все федеральные структуры на территории округа.

Несмотря на то, что решение было принято, федеральные структуры не торопились здание принимать, ссылаясь на отсутствие денежных средств на проведение ремонтных работ, а бремя охраны и содержания здания лежало на муниципалитете.

В этом году глава администрации Евгений Михайлов принял решение об обращением к депутатам окружного Совета и возврате в муниципальную собственность здания бывшей школы и реконструкцию его под малосемейные квартиры для приглашенных врачей, учителей и специалистов других отраслей, необходимых нашему округу. Сотрудники отдела архитектуры администрации округа разработали проект планировки здания, поэтажный план расположения однокомнатных и двухкомнатных малогабаритных квартир, а также благоустройство прилегающей территории. И именно этот проект был представлен на обсуждение народным избранникам.

По мнению главного архитектора города Дима Охрименко в здании бывшей школы можно расположить 82 квартиры, а в помещениях бывшего спортивного зала и столовой могут разместиться магазин и кафе. Также согласно проекту-планировки, предложенного архитектором, возле будущего общежития будет парковка, детская игровая площадка и небольшой сквер.

«А так как территория возле здания бывшей школы большая, то есть возможность там строительства двух трехэтажных домов, - рассказывал депутатам главный архитектор, - примерная стоимость реконструкции пустующего здания под жилье для приглашенных специалистов составит около 80 миллионов рублей».

В свою очередь глава администрации Евгений Михайлов отметил, что после изготовления проектно-сметной документации у муниципалитета появится возможность подавать документы в федеральные и региональные программы для получения денежных средств на реконструкцию здания под жилье для врачей и учителей.

Во время обсуждения среди окружных депутатов высказывались мнения о том, что нет необходимости в реконструкции здания, что лучше приобретать готовое жилье. Иные депутаты считали, что муниципалитету вообще не нужно общежитие. Однако большинство народных избранников сошлось во мнение, что реконструкция здания позволит решить кадровые вопросы как в сфере здравоохранения, так и образования.

«Многие из учителей и врачей, а также других специалистов после окончания вузов начинали свою трудовую деятельность, проживая в общежитии. Конечно, когда они будут создавать семьи, однокомнатные квартиры им станут малы, и они будут брать ипотечные кредиты для улучшения жилищных условий, а в освободившиеся помещения мы сможем приглашать других специалистов», - резюмировал Андрей Гнездилов.
Теги: школа ремонт
538 просмотров   |   4 комментария
1
Другие новости по теме
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Как квартиры в посёлке Гусевского района продавались по цене жилья в Калининграде
Как квартиры в посёлке Гусевского района продавались по цене жилья в Калининграде
На заседании в Санкт-Петербурге военные пообещали остановить строительство, однако работы продолжаются
На заседании в Санкт-Петербурге военные пообещали остановить строительство, однако работы продолжаются
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди
Житель
# 1Житель
Если в этом здании будет 82 квартиры то там нужна и парковка большая и желательно и спортивный комплекс и детская площадка и скверик. Но три дома построить там же, это уже слишком. Если это будет общежитием, то пусть оно будет привлекательным и красивым, что бы людям жилось комфортно.
Сегодня, 13:53   ЦитироватьОтветить1
Гость Алексей К.
# 2Гость Алексей К.
Здание вдруг перестало быть аварийным?!
И с фундаментом всё стало в порядке?
Было же крику, что оно рухнет вот-вот,а детей срочно эвакуировать в лес!
Хорошо, что время отремонтировало)
Тогда верните туда ещё одну школу или детский сад!
Всё же,для этого здание и построено!
Сегодня, 14:28   ЦитироватьОтветить7
бдв
# 3бдв
Полностью согласен с написанным ..... как то на рисунках всё красиво , но что то с масштабом не то , и окон в зданиях много и парковка на 88 мест .....и денег совсем чуть чуть надо ....как раз мост достроить .....
Сегодня, 14:58   ЦитироватьОтветить0
Гость гость
# 4Гость гость
Ни о чем вообще. Хрен туда врачи пойдут
Сегодня, 15:32   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»