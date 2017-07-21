Казаки провели занятия по военной подготовке для воспитанников центра «Росток»
21 июль 2017, 19:40
15 и 16 июля в Калининградской области прошел полевой выход, организованный Черняховским хуторским казачьим обществом им. атамана Ф.И. Краснощекова совместно с Центром помощи детям, оставшихся без попечения родителей «Росток» (г. Гусев) при поддержке Калининградского регионального отделения «Офицеров России». Об этом пишет объединенная редакция «Офицеры России».Росток детский дом казаки
Казаки обучали воспитанников Центра азам действий в лесу и лесистой местности, уделили внимание тактико-технической и стрелковой подготовке, снайперскому делу. Подростки также изучили автомат АК-47 и сдали зачет по его сборке и разборке.
Мероприятие проходило под руководством атамана Окружного казачьего общества «Балтийский отдельный казачий округ - Балтийский казачий союз» войскового старшины Максима Буги и при участии старейшин округа.
Активное участие в подготовке и проведении мероприятия принял заместитель руководителя исполкома регионального отделения «Офицеров России» в Калининградской области Владимир Логинов.
Казаки обучали воспитанников Центра азам действий в лесу и лесистой местности, уделили внимание тактико-технической и стрелковой подготовке, снайперскому делу. Подростки также изучили автомат АК-47 и сдали зачет по его сборке и разборке.
Мероприятие проходило под руководством атамана Окружного казачьего общества «Балтийский отдельный казачий округ - Балтийский казачий союз» войскового старшины Максима Буги и при участии старейшин округа.
Активное участие в подготовке и проведении мероприятия принял заместитель руководителя исполкома регионального отделения «Офицеров России» в Калининградской области Владимир Логинов.
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