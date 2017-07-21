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Казаки провели занятия по военной подготовке для воспитанников центра «Росток»

21 июль 2017, 19:40
Казаки провели занятия по военной подготовке для воспитанников центра «Росток»
15 и 16 июля в Калининградской области прошел полевой выход, организованный Черняховским хуторским казачьим обществом им. атамана Ф.И. Краснощекова совместно с Центром помощи детям, оставшихся без попечения родителей «Росток» (г. Гусев) при поддержке Калининградского регионального отделения «Офицеров России». Об этом пишет объединенная редакция «Офицеры России».

Казаки обучали воспитанников Центра азам действий в лесу и лесистой местности, уделили внимание тактико-технической и стрелковой подготовке, снайперскому делу. Подростки также изучили автомат АК-47 и сдали зачет по его сборке и разборке.

Мероприятие проходило под руководством атамана Окружного казачьего общества «Балтийский отдельный казачий округ - Балтийский казачий союз» войскового старшины Максима Буги и при участии старейшин округа.

Активное участие в подготовке и проведении мероприятия принял заместитель руководителя исполкома регионального отделения «Офицеров России» в Калининградской области Владимир Логинов.
Теги: Росток детский дом казаки
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