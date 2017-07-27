За большой вклад в развитие спорта областная Дума поблагодарила мастера спорта СССР Люлюкина Анатолия

27 июль 2017, 12:29

25 июля – знаменательный день для одного из самых уважаемых людей города Гусева. 25 июля 2017 года исполнилось 65 лет замечательному человеку, мастеру спорта СССР – Люлюкину Анатолию Владимировичу.



Анатолий Владимирович – человек, беззаветно преданный здоровому образу жизни, обладатель почётного знака «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации», ведущий популярной спортивной рубрики хорошо известного жителям города «Радио на Востоке» и между прочим спортивный судья Республиканской категории.



Более 40 лет своей жизни он посвятил спорту и физическому воспитанию молодежи и в настоящее время, не смотря на возраст, на общественных началах продолжает участвовать в спортивной жизни молодежи - своим опытом, организаторскими способностями, временем пытается помочь сохранению и дальнейшему развитию детско-юношеского спорта в нашем регионе. Дети должны быть здоровыми, сильными, любить спорт.



Анатолий Владимирович является активным общественным инициатором и организатором проведения спортивно-массовых мероприятий соревнований, турниров, праздничных мероприятий для юных спортсменов, с вручением призов, кубков, грамот, подарков лучшим спортсменам и их тренерам. Несмотря на недостаток денежных средств, он постоянно находит спонсоров, привлекая их к проблеме развития детско-юношеского спорта и здоровье детей.



В качестве очевидных примеров можно привести организацию им 24 февраля 2017 года турнира по вольной борьбе, посвященного Дню Защитника Отечества. Состязание проводилось среди юношей Калининградской области 2003 года и моложе. Были приглашены мастера спорта международного класса, чемпион мира, победитель и призер международных соревнований Николай Шемаров, мастер спорта международного класса, чемпион мира, серебряный призер европейских игр, участник олимпийских игр Алексей Шемаров.



В марте 2017 года для воспитанников-спортсменов спортивной школы г. Гусева организовано мероприятие по награждению лучших спортсменов показавшие хорошие результаты на международных, всероссийских, областных соревнованиях по итогам 2016 года. Им были вручены кубки, грамоты, подарки и организовано праздничное мероприятие. Также были отмечены призами и подарками их тренеры.



За большой вклад в развитие детского спорта, воспитании здорового молодого поколения и развития гармоничной личности подростка Анатолий Владимирович был награждён благодарностью от Калининградской Областной Думы из рук депутата от фракции ЛДПР Олейника Андрея Ивановича.



«Физическое воспитание детей – это огромная работа и хорошо, что в нашей стране есть неравнодушные люди такие, как Люлюкин Анатолий Владимирович, которые готовы безвозмездно помочь сохранению и дальнейшему развитию детско-юношеского спорта» - отметил парламентарий.



«Я являюсь патриотом города Гусева и хочу бескорыстно помогать его юным спортсменам - от всей души. Дети это очень тонко чувствуют. Наверное, каждый парень мечтает стать выдающимся спортсменом. Могу сказать, что для меня эта мечта осуществилась и я хочу передать весь свой опыт, все свои знания молодому поколению.» - поделился Люлюкин.



Уважаемый Анатолий Владимирович! Здоровья вам, спортивных побед и выдающихся учеников. Спасибо за то, что вы делаете для города!

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