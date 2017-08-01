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Политические / Общество

Евгений Мишин пообещал помочь жильцам аварийного дома №7 на ул. Лесной

1 август 2017, 13:11
Евгений Мишин пообещал помочь жильцам аварийного дома №7 на ул. Лесной
31 июля кандидат в губернаторы Калининградской области от фракции ЛДПР, депутат Калининградской областной Думы, координатор регионального отделения ЛДПР Мишин Евгений Викторович провел приём граждан в городе Гусеве.

Вопросы, с которыми обращались наши граждане носили различный характер. Это и проблемы с здравоохранением, неудовлетворительная работа жилищно-коммунального хозяйства, необоснованные решения органов внутренних дел и многое, многое другое.

Все обращения были внимательно выслушаны депутатами фракции, по каждому случаю будет проведена соответствующая работа.

Особо вопиющая ситуация происходит по адресу г. Гусев, улица Лесная, дом 7, куда тут же выехали парламентарии по окончанию приёма. Начиная с 2013-го года две жилищные комиссии признали дом ещё довоенной постройки аварийным и подлежащим сносу.

Однако в 2017-м году семьи с детьми всё также продолжают проживать в данном здании, причём по договорам социального найма. При этом до сих пор отсутствует как вода, так и канализация.

И это в 21-м веке, повторимся, в 2017-м году. Жильцы уже морально готовятся к тому, что на их головы вскоре просто напросто рухнет потолок.

В общем то, что увидели депутаты, повергло их просто в ужас.

«Я плотно займусь этим вопросом и не оставлю людей без помощи. Подобные условия жизни не просто недопустимы - это какое-то средневековье. Мне непонятно почему органы муниципалитета до сих пор не взяли данную ситуацию под свой контроль?» - возмутился Евгений Викторович.
Теги: ЛДПР аварийный приём
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Электорат
# 1Электорат
Евгений Викторович, довожу до Вас, что согласно части 2 статьи 52 Уставного закона Калининградской области Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям по финансовым вопросам, избирательным объединениям, иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается при проведении предвыборной агитации воздействовать на избирателей, обещая им материальные блага (в том числе по итогам голосования). Вы имеете право на встрече с избирателями доводить до них свою предвыборную программу и записывать наказы избирателей. И всё ….
Сегодня, 14:27   ЦитироватьОтветить1
тучка в облаках
# 2тучка в облаках
А, как связаться с Евгением Викторовичем?Хочется тоже с ним пообщаться.Жители улицы Лесной вы не одни, и не вторые даже такие, есть еще хуже, а администрация все сидит и кота за хвост тянет, простите.
Сегодня, 14:31   ЦитироватьОтветить2
ЛДПР
# 3ЛДПР
Цитата: Электорат
Евгений Викторович, довожу до Вас, что согласно части 2 статьи 52 Уставного закона Калининградской области Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям по финансовым вопросам, избирательным объединениям, иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается при проведении предвыборной агитации воздействовать на избирателей, обещая им материальные блага (в том числе по итогам голосования). Вы имеете право на встрече с избирателями доводить до них свою предвыборную программу и записывать наказы избирателей. И всё ….

Рука Едро, не дрогнув, тут же написала "обличительный" комментарий!
Сегодня, 14:48   ЦитироватьОтветить2
Электорат
# 4Электорат
Цитата: ЛДПР
Цитата: Электорат
Евгений Викторович, довожу до Вас, что согласно части 2 статьи 52 Уставного закона Калининградской области Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям по финансовым вопросам, избирательным объединениям, иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается при проведении предвыборной агитации воздействовать на избирателей, обещая им материальные блага (в том числе по итогам голосования). Вы имеете право на встрече с избирателями доводить до них свою предвыборную программу и записывать наказы избирателей. И всё ….

Рука Едро, не дрогнув, тут же написала "обличительный" комментарий!

Соизволю пояснить, что в соответствии с п. 13 ст. 34 Уставного закона Калининградской области за нарушения, допущенные ч. 2 ст. 52 Кандидат подлежит снятию с предвыборной гонки в судебном порядке. Так что дерзайте. Флаг в руки и попутного доветру.
Сегодня, 17:58   ЦитироватьОтветить0
Буратино
# 5Буратино
Цитата: Электорат
Цитата: ЛДПР
Цитата: Электорат
Евгений Викторович, довожу до Вас, что согласно части 2 статьи 52 Уставного закона Калининградской области Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям по финансовым вопросам, избирательным объединениям, иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается при проведении предвыборной агитации воздействовать на избирателей, обещая им материальные блага (в том числе по итогам голосования). Вы имеете право на встрече с избирателями доводить до них свою предвыборную программу и записывать наказы избирателей. И всё ….

Рука Едро, не дрогнув, тут же написала "обличительный" комментарий!

Соизволю пояснить, что в соответствии с п. 13 ст. 34 Уставного закона Калининградской области за нарушения, допущенные ч. 2 ст. 52 Кандидат подлежит снятию с предвыборной гонки в судебном порядке. Так что дерзайте. Флаг в руки и попутного доветру.

А, с каких это пор у нас все живут по закону,вернее стали жить по закону?)))ЕСЛИ ВЕРИТЬ ВАШей писанине, то тогда в администрацию нужно каждого второго поснимать в судебном порядке0
Сегодня, 19:10   ЦитироватьОтветить0
Юрий Лактионов
# 6Юрий Лактионов
Электорат,
Естественно снятию! Это же не представитель ЕДра! Фу.
Сегодня, 19:28   ЦитироватьОтветить0
Юрий Лактионов
# 7Юрий Лактионов
В смысле фу на вас...
Сегодня, 19:29   ЦитироватьОтветить0

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