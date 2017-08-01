Евгений Мишин пообещал помочь жильцам аварийного дома №7 на ул. Лесной

1 август 2017, 13:11

31 июля кандидат в губернаторы Калининградской области от фракции ЛДПР, депутат Калининградской областной Думы, координатор регионального отделения ЛДПР Мишин Евгений Викторович провел приём граждан в городе Гусеве.



Вопросы, с которыми обращались наши граждане носили различный характер. Это и проблемы с здравоохранением, неудовлетворительная работа жилищно-коммунального хозяйства, необоснованные решения органов внутренних дел и многое, многое другое.



Все обращения были внимательно выслушаны депутатами фракции, по каждому случаю будет проведена соответствующая работа.



Особо вопиющая ситуация происходит по адресу г. Гусев, улица Лесная, дом 7, куда тут же выехали парламентарии по окончанию приёма. Начиная с 2013-го года две жилищные комиссии признали дом ещё довоенной постройки аварийным и подлежащим сносу.



Однако в 2017-м году семьи с детьми всё также продолжают проживать в данном здании, причём по договорам социального найма. При этом до сих пор отсутствует как вода, так и канализация.



И это в 21-м веке, повторимся, в 2017-м году. Жильцы уже морально готовятся к тому, что на их головы вскоре просто напросто рухнет потолок.



В общем то, что увидели депутаты, повергло их просто в ужас.



«Я плотно займусь этим вопросом и не оставлю людей без помощи. Подобные условия жизни не просто недопустимы - это какое-то средневековье. Мне непонятно почему органы муниципалитета до сих пор не взяли данную ситуацию под свой контроль?» - возмутился Евгений Викторович.

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