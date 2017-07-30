Новобранцы Гусевского военного гарнизона приняли присягу
30 июль 2017, 19:17
Сегодня в нашей стране отмечается День военно-морского флота. Праздничные мероприятия проходят во многих городах России. В Санкт-Петербурге это военно-морской парад с участием Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. В нашем городе в честь праздника сегодня прошла церемония принятия военной присяги новобранцами гусевского военного гарнизона. Об этом пишет группа в «ВКонтакте» «ГУСЕВ HD».воен присяга
Поддержать новое пополнение военнослужащих на Аллее Славы пришли родители и знакомые солдат. Многие специально прилетели из других регионов России.
В.В. Козьяков, заместитель главы администрации Гусевского городского округа:
— Военная служба - это школа формирования лучших человеческих качеств. От того, как Вы будете относиться к своим воинским обязанностям, напрямую зависит обороноспособность нашей страны. Служите так, чтобы Вами гордились Ваши родные! Желаю лёгкой службы, преданности Родине и хороших друзей.
А.Н. Тарасов, депутат окружного Совета депутатов, председатель контрольно-ревизионной комиссии:
— Сегодня Вы, призывники, дали обещание целой стране. Это важный поступок, несомненно достойный настоящего мужчины. Вы - потомки тех, кого боится весь мир! Вы - российские солдаты! Помните всегда, что Ваши родные любят, верят и ждут Вас.
В.И. Рыжак, заместитель командира 79-й Инстербургской отдельной мотострелковой бригады, гвардии-полковник:
— Товарищи военнослужащие роты молодого пополнения! Присяга - это тот ритуал, который принимается один раз и на всю жизнь. Сегодня Вы поклялись верности Родине перед ветеранами военной службы, своими родителями и близкими, товарищами. Я надеюсь, что Вы эту клятву пронесёте через всю свою жизнь. Я желаю, чтобы Ваши навыки, которые Вы приобретёте в вооружённых силах, никогда не пригодились.
На торжественном мероприятии также выступили участник Великой Отечественной войны и почётный житель города Сергей Тихонович Семенихин, председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Николаевич Дацюк, председатель Совета ветеранов 79-й отдельной мотострелковой бригады гвардии-подполковник в отставке Василий Иванович Коляго.
Представители молодого поколения и будущие защитники Отечества воспитанники Гусевского отделения Всероссийского патриотического движения «Юнармия» также поздравили новобранцев с принятием военной присяги и пожелали успехов в освоении военной науки.
От лица родителей воинов весеннего призыва выступила Калашникова Ольга Владимировна. Военнослужащие более раннего призыва пожелали новобранцам высоких достижений и лёгкой службы.
После ритуальной минуты молчания в память о павших рота почётного караула возложила памятную гирлянду к мемориалу славы. По окончании официальной части всех присутствующих ждал сюрприз. Военный оркестр гусевского гарнизона продемонстрировал всем собравшимся специально подготовленную праздничную концертную программу.
Поддержать новое пополнение военнослужащих на Аллее Славы пришли родители и знакомые солдат. Многие специально прилетели из других регионов России.
В.В. Козьяков, заместитель главы администрации Гусевского городского округа:
— Военная служба - это школа формирования лучших человеческих качеств. От того, как Вы будете относиться к своим воинским обязанностям, напрямую зависит обороноспособность нашей страны. Служите так, чтобы Вами гордились Ваши родные! Желаю лёгкой службы, преданности Родине и хороших друзей.
А.Н. Тарасов, депутат окружного Совета депутатов, председатель контрольно-ревизионной комиссии:
— Сегодня Вы, призывники, дали обещание целой стране. Это важный поступок, несомненно достойный настоящего мужчины. Вы - потомки тех, кого боится весь мир! Вы - российские солдаты! Помните всегда, что Ваши родные любят, верят и ждут Вас.
В.И. Рыжак, заместитель командира 79-й Инстербургской отдельной мотострелковой бригады, гвардии-полковник:
— Товарищи военнослужащие роты молодого пополнения! Присяга - это тот ритуал, который принимается один раз и на всю жизнь. Сегодня Вы поклялись верности Родине перед ветеранами военной службы, своими родителями и близкими, товарищами. Я надеюсь, что Вы эту клятву пронесёте через всю свою жизнь. Я желаю, чтобы Ваши навыки, которые Вы приобретёте в вооружённых силах, никогда не пригодились.
На торжественном мероприятии также выступили участник Великой Отечественной войны и почётный житель города Сергей Тихонович Семенихин, председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Николаевич Дацюк, председатель Совета ветеранов 79-й отдельной мотострелковой бригады гвардии-подполковник в отставке Василий Иванович Коляго.
Представители молодого поколения и будущие защитники Отечества воспитанники Гусевского отделения Всероссийского патриотического движения «Юнармия» также поздравили новобранцев с принятием военной присяги и пожелали успехов в освоении военной науки.
От лица родителей воинов весеннего призыва выступила Калашникова Ольга Владимировна. Военнослужащие более раннего призыва пожелали новобранцам высоких достижений и лёгкой службы.
После ритуальной минуты молчания в память о павших рота почётного караула возложила памятную гирлянду к мемориалу славы. По окончании официальной части всех присутствующих ждал сюрприз. Военный оркестр гусевского гарнизона продемонстрировал всем собравшимся специально подготовленную праздничную концертную программу.
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