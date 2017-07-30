Объявления
Новости / Общество

Новобранцы Гусевского военного гарнизона приняли присягу

30 июль 2017, 19:17
Новобранцы Гусевского военного гарнизона приняли присягу
Сегодня в нашей стране отмечается День военно-морского флота. Праздничные мероприятия проходят во многих городах России. В Санкт-Петербурге это военно-морской парад с участием Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. В нашем городе в честь праздника сегодня прошла церемония принятия военной присяги новобранцами гусевского военного гарнизона. Об этом пишет группа в «ВКонтакте» «ГУСЕВ HD».

Поддержать новое пополнение военнослужащих на Аллее Славы пришли родители и знакомые солдат. Многие специально прилетели из других регионов России.

В.В. Козьяков, заместитель главы администрации Гусевского городского округа:
— Военная служба - это школа формирования лучших человеческих качеств. От того, как Вы будете относиться к своим воинским обязанностям, напрямую зависит обороноспособность нашей страны. Служите так, чтобы Вами гордились Ваши родные! Желаю лёгкой службы, преданности Родине и хороших друзей.

А.Н. Тарасов, депутат окружного Совета депутатов, председатель контрольно-ревизионной комиссии:
— Сегодня Вы, призывники, дали обещание целой стране. Это важный поступок, несомненно достойный настоящего мужчины. Вы - потомки тех, кого боится весь мир! Вы - российские солдаты! Помните всегда, что Ваши родные любят, верят и ждут Вас.

В.И. Рыжак, заместитель командира 79-й Инстербургской отдельной мотострелковой бригады, гвардии-полковник:
— Товарищи военнослужащие роты молодого пополнения! Присяга - это тот ритуал, который принимается один раз и на всю жизнь. Сегодня Вы поклялись верности Родине перед ветеранами военной службы, своими родителями и близкими, товарищами. Я надеюсь, что Вы эту клятву пронесёте через всю свою жизнь. Я желаю, чтобы Ваши навыки, которые Вы приобретёте в вооружённых силах, никогда не пригодились.

На торжественном мероприятии также выступили участник Великой Отечественной войны и почётный житель города Сергей Тихонович Семенихин, председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Николаевич Дацюк, председатель Совета ветеранов 79-й отдельной мотострелковой бригады гвардии-подполковник в отставке Василий Иванович Коляго.

Представители молодого поколения и будущие защитники Отечества воспитанники Гусевского отделения Всероссийского патриотического движения «Юнармия» также поздравили новобранцев с принятием военной присяги и пожелали успехов в освоении военной науки.

От лица родителей воинов весеннего призыва выступила Калашникова Ольга Владимировна. Военнослужащие более раннего призыва пожелали новобранцам высоких достижений и лёгкой службы.

После ритуальной минуты молчания в память о павших рота почётного караула возложила памятную гирлянду к мемориалу славы. По окончании официальной части всех присутствующих ждал сюрприз. Военный оркестр гусевского гарнизона продемонстрировал всем собравшимся специально подготовленную праздничную концертную программу.
Теги: воен присяга
259 просмотров
0
Другие новости по теме
В Гусеве отпраздновали Годовщину создания 11-го армейского корпуса
В Гусеве отпраздновали Годовщину создания 11-го армейского корпуса
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Гусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГ
Гусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГ
Всё ещё стоит вопрос участия в торжественных мероприятиях воинов Гусевского гарнизона
Всё ещё стоит вопрос участия в торжественных мероприятиях воинов Гусевского гарнизона

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс