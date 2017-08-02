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В городской администрации обсудили результаты обследования муниципальных жилых помещений

2 август 2017, 13:35
В городской администрации обсудили результаты обследования муниципальных жилых помещений
25 июля на очередном личном приеме граждан под руководством главы администрации Евгения Михайлова обратилась жительница Гусевского городского округа (многодетная мать), которая состоит в очереди граждан на получение жилья, с вопросом о переселении в пустующий дом в пос. Первомайское. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

На приеме гражданке рассказали о возможности участия в различных программах для получения жилья, а также дали разъяснения о том, что указанный дом межведомственной комиссией признан непригодным для проживания.

Администрация МО «Гусевский городской округ» уже третий год проводит обследования муниципальных жилых помещений.

На оперативном совещании, которое состоялось в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» в минувший понедельник обсудили результаты межведомственного обследования муниципальных жилых помещений, реестр непригодных для проживания помещений и предложения по их дальнейшему использованию.

По запросу жилищной комиссии межведомственной комиссией проведено обследование 20 жилых помещений (домов и квартир), по которым приняты решения в соответствии с «Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. №47».

После признания межведомстевнной комиссией администрации МО «Гусевский городской округ» проводится ряд процедур, после которых Постановлением администрации МО «Гусевский городской округ» по подобным жилым помещениям, признаным непригодными для жилья жилые помещения переводятся в нежилые и в дальнейшем выставляются на аукцион по продаже данного имущества.
Теги: Админстрация Гусевского района жильё
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