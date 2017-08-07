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В пос. Майское облагородили захоронение времён Первой Мировой войны

7 август 2017, 18:45
В пос. Майское облагородили захоронение времён Первой Мировой войны
В Калининградской области стартовал проект Министерства по культуре и туризму Молодежного правительства по облагораживанию военных памятников и монументов региона. И начался он в Гусевском городском округе в пос. Майское. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Целью данного проекта является привлечение внимания к проблеме заброшенных памятников, поддержание их в надлежащем состоянии, а также воспитание патриотизма, гражданского долга и духовно-нравственного воспитания у молодого поколения.

Вчера в рамках данного проекта Молодеженое правительство совместно с отделом Молодежной политики администрации МО «Гусевский городской округ», начальником Кубановского территориального отдела и активистами посёлка произвели облагораживание одного из захоронений русских и немецких воинов, погибших в годы Первой Мировой войны: расчистили территорию, покрасили оградку, помыли кресты, убрали траву и подравняли кустарники.
Теги: захоронение
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