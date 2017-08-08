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Летние месяцы для городской детской библиотеки – самая горячая пора

8 август 2017, 12:39
Летние месяцы для городской детской библиотеки – самая горячая пора
Летние месяцы для сотрудников городской детской библиотеки – самая горячая пора! Более сотни ребят ежедневно приходят к нам за книгами, заданными в школе как «чтение на лето». И хорошо, когда получается удовлетворить все запросы: ведь количество экземпляров популярной литературы ограничено, а поток юных читателей неиссякаем. Поэтому и просим ребят сдавать книги вовремя, чтобы их ровесники тоже успели прочитать все произведения из летнего «списка».

А ребята, отдыхающие во вторую смену в городских и сельских летних лагерях, по традиции приходили к нам на весёлые и познавательные мероприятия. В июле мы приглашали школьников раскрыть актёрские способности в игровом часе «Путешествие в сказку» (библиотекарь Ю.В. Кондракова), посмотреть красивую презентацию о редких и необычных птицах, подготовленную библиотекарем Н.М. Парфёновой или почувствовать себя туристом-путешественником на мероприятии «Лето-время развлечений» (библиотекарь О.Б. Балуева).

Помимо учащихся городских школ, в дни каникул посещают библиотеку воспитанники гусевского Диаконического центра, центра «Росток» и ученики Калининской СОШ, а также малыши-дошкольники.
Теги: библиотека
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