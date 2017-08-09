В городской администрации обсудили вопросы по содержанию муниципальных дорог в нормативном состоянии
9 август 2017, 14:13
На оперативном совещании, которое состоялось в минувший понедельник в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» обсудили вопросы организации и реализации мероприятий по содержанию муниципальных дорог в нормативном состоянии. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.Теги: Админстрация Гусевского района дороги ремонт
Для того чтобы дороги округа всегда находились в нормативном состоянии администрация Гусевского городского округа проводит ряд мероприятий.
С начала текущего года нанесено 5000 м² горизонтальной дорожной разметки, покрашено 115 пешеходных переходов и 15,5 км осевых линий, установлено 108 дорожных знаков, произведен ямочный ремонт общей площадью 8102,14 м2 на 34 улицах.
К завершению подходит реализация 2-го этапа «Программы безопасного движения вблизи образовательных учреждений»: установлены пешеходное металлическое ограждение типа «Крест», нанесена термопластиковая дорожная разметка на пешеходных переходах, закуплены и в ближайшее время будут установлены светофоры типа «Т7».
Для того чтобы дороги округа всегда находились в нормативном состоянии администрация Гусевского городского округа проводит ряд мероприятий.
С начала текущего года нанесено 5000 м² горизонтальной дорожной разметки, покрашено 115 пешеходных переходов и 15,5 км осевых линий, установлено 108 дорожных знаков, произведен ямочный ремонт общей площадью 8102,14 м2 на 34 улицах.
К завершению подходит реализация 2-го этапа «Программы безопасного движения вблизи образовательных учреждений»: установлены пешеходное металлическое ограждение типа «Крест», нанесена термопластиковая дорожная разметка на пешеходных переходах, закуплены и в ближайшее время будут установлены светофоры типа «Т7».
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