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В городской администрации обсудили вопросы по содержанию муниципальных дорог в нормативном состоянии

9 август 2017, 14:13
В городской администрации обсудили вопросы по содержанию муниципальных дорог в нормативном состоянии
На оперативном совещании, которое состоялось в минувший понедельник в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» обсудили вопросы организации и реализации мероприятий по содержанию муниципальных дорог в нормативном состоянии. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Для того чтобы дороги округа всегда находились в нормативном состоянии администрация Гусевского городского округа проводит ряд мероприятий.

С начала текущего года нанесено 5000 м² горизонтальной дорожной разметки, покрашено 115 пешеходных переходов и 15,5 км осевых линий, установлено 108 дорожных знаков, произведен ямочный ремонт общей площадью 8102,14 м2 на 34 улицах.

К завершению подходит реализация 2-го этапа «Программы безопасного движения вблизи образовательных учреждений»: установлены пешеходное металлическое ограждение типа «Крест», нанесена термопластиковая дорожная разметка на пешеходных переходах, закуплены и в ближайшее время будут установлены светофоры типа «Т7».
Теги: Админстрация Гусевского района дороги ремонт
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Гость Галина
# 1Гость Галина
Всё что делается просто замечательно... но качество плитки и выполнение работ ужасное и через малое количество времени она приходит в негодность и выглядит очень страшно, а в некоторых местах просто образуются ямы. А ведь потрачены огромные деньги.
Вчера, 14:49   ЦитироватьОтветить3

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